EE. UU. insta a Guatemala a aprobar ley contra lavado para frenar al crimen organizado

La Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala emitió un pronunciamiento este jueves, 21 de mayo, con respecto a la iniciativa de ley anti lavado de dinero que se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso de la República, pero que se ha extendido en su discusión por falta de consensos.
Por medio de un mensaje publicado en redes sociales, la sede diplomática instó a los diputados a aprobar una normativa en esa materia que cumpla con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que permita combatir estructuras delictivas.
"Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del GAFI y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas. Aprobar esta ley promoverá la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de Guatemala", expresó.
El llamado ocurre en un contexto donde se ha señalado el riesgo de que Guatemala ingrese a la "lista gris" de países de países que no cumplen con los estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello si no se fortalecen sus mecanismos de prevención y persecución del lavado de dinero, considerado una de las principales herramientas financieras de las redes del crimen organizado.