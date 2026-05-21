 EE. UU. insta a Guatemala a aprobar ley contra lavado para frenar al crimen organizado
Nacionales

EE. UU. insta a Guatemala a aprobar ley contra lavado para frenar al crimen organizado

"Aprobar esta ley promoverá la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de Guatemala", aseguró la embajada de EE. UU.

Compartir:
embajada de los estados unidos en guatemala nueva sede julio 2022,
embajada de los estados unidos en guatemala nueva sede julio 2022 / FOTO:

La Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala emitió un pronunciamiento este jueves, 21 de mayo, con respecto a la iniciativa de ley anti lavado de dinero que se encuentra en proceso de aprobación en el Congreso de la República, pero que se ha extendido en su discusión por falta de consensos.

Por medio de un mensaje publicado en redes sociales, la sede diplomática instó a los diputados a aprobar una normativa en esa materia que cumpla con estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y que permita combatir estructuras delictivas.

"Instamos a Guatemala a aprobar una ley contra el lavado de dinero que cumpla con los estándares del GAFI y ayude a cerrar la puerta a los narcotraficantes y criminales que ponen en riesgo a las comunidades estadounidenses y guatemaltecas. Aprobar esta ley promoverá la prosperidad y seguridad tanto de Estados Unidos como de Guatemala", expresó.

El llamado ocurre en un contexto donde se ha señalado el riesgo de que Guatemala ingrese a la "lista gris" de países de países que no cumplen con los estándares internacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ello si no se fortalecen sus mecanismos de prevención y persecución del lavado de dinero, considerado una de las principales herramientas financieras de las redes del crimen organizado.

En Portada

EE. UU. insta a Guatemala a aprobar ley contra lavado para frenar al crimen organizadot
Nacionales

EE. UU. insta a Guatemala a aprobar ley contra lavado para frenar al crimen organizado

12:47 PM, Mayo 21
Juzgado levanta inmovilización de finca vinculada a familia de Giammatteit
Nacionales

Juzgado levanta inmovilización de finca vinculada a familia de Giammattei

01:29 PM, Mayo 21
Había una mafia incrustada en el MP: Masaya explica denuncias contra exfiscales de FECIt
Nacionales

"Había una mafia incrustada en el MP": Masaya explica denuncias contra exfiscales de FECI

11:14 AM, Mayo 21
Caso contra exdirigentes de 48 Cantones de Totonicapán cambia de juzgadot
Nacionales

Caso contra exdirigentes de 48 Cantones de Totonicapán cambia de juzgado

01:44 PM, Mayo 21
Cristiano Ronaldo logra lo que hasta ahora le era imposible en Arabia Saudí t
Deportes

Cristiano Ronaldo logra lo que hasta ahora le era imposible en Arabia Saudí

01:54 PM, Mayo 21

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar