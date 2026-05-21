Allanan el IGSS de zona 6 por investigación sobre medicamentos controlados

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) confirmó que el Ministerio Público (MP) realiza un allanamiento en las instalaciones del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, ubicado en la zona 6 capitalina, como parte de una investigación relacionada con medicamentos controlados.
De acuerdo con la información proporcionada por la institución, la diligencia surge a raíz de una denuncia presentada por la administración del centro asistencial, luego de detectar discrepancias en registros durante el conteo y confrontación de consolidados vinculados al manejo de este tipo de medicamentos.
El IGSS indicó que las inconsistencias fueron identificadas en procesos internos de verificación, por lo que se decidió trasladar el caso a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones pertinentes.
Las autoridades del IGSS no han brindado detalles sobre la cantidad de medicamentos involucrados ni sobre personas señaladas en la investigación; sin embargo, aseguraron que están colaborando con las autoridades correspondientes para el desarrollo de las diligencias.