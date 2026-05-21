 Allanan el IGSS de zona 6 por investigación sobre medicamentos controlados
Nacionales

Allanan el IGSS de zona 6 por investigación sobre medicamentos controlados

El IGSS informó que la diligencia se desarrolla en seguimiento de una denuncia presentada por las autoridades del hospital tras detectarse discrepancias en registros relacionados con fármacos controlados.

Compartir:
El personal fiscal ingresando a la sede del IGSS, zona 6., Ministerio Público
El personal fiscal ingresando a la sede del IGSS, zona 6. / FOTO: Ministerio Público

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) confirmó que el Ministerio Público (MP) realiza un allanamiento en las instalaciones del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, ubicado en la zona 6 capitalina, como parte de una investigación relacionada con medicamentos controlados.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, la diligencia surge a raíz de una denuncia presentada por la administración del centro asistencial, luego de detectar discrepancias en registros durante el conteo y confrontación de consolidados vinculados al manejo de este tipo de medicamentos.

El IGSS indicó que las inconsistencias fueron identificadas en procesos internos de verificación, por lo que se decidió trasladar el caso a las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones pertinentes.

Las autoridades del IGSS no han brindado detalles sobre la cantidad de medicamentos involucrados ni sobre personas señaladas en la investigación; sin embargo, aseguraron que están colaborando con las autoridades correspondientes para el desarrollo de las diligencias.

En Portada

Allanan el IGSS de zona 6 por investigación sobre medicamentos controladost
Nacionales

Allanan el IGSS de zona 6 por investigación sobre medicamentos controlados

09:59 AM, Mayo 21
Organizaciones piden al nuevo Fiscal General poner fin a criminalización de periodistast
Nacionales

Organizaciones piden al nuevo Fiscal General poner fin a criminalización de periodistas

09:42 AM, Mayo 21
Clausuran provisionalmente el caso contra Leocadio Juracánt
Nacionales

Clausuran provisionalmente el caso contra Leocadio Juracán

08:22 AM, Mayo 21
Vinícius ausente del entrenamiento por motivos personalest
Deportes

Vinícius ausente del entrenamiento por motivos personales

09:10 AM, Mayo 21
Árbitros denuncia a Florentino Pérez, Real Madrid y a su TVt
Deportes

Árbitros denuncia a Florentino Pérez, Real Madrid y a su TV

08:10 AM, Mayo 21

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridEstados UnidosLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar