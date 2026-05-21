Cierre provisional del caso contra Leocadio Juracán

Un juzgado resolvió clausurar provisionalmente el caso en contra del exdiputado y líder campesino Leocadio Juaracán, quien es señalado por el Ministerio Público (MP) de los delitos de usurpación agravada, incendios forestales y comercialización de productos forestales, entre otros, dentro de un caso que se encuentra bajo reserva.
En una audiencia que se realizó a puerta cerrada, el órgano jurisdiccional conoció los planteamientos de las partes y, tras hacer el análisis correspondiente, determinó la referida clausura al considerar no existían suficientes elementos para el debate oral y publico.
De igual forma, se ordenó al MP que continúe con las labores correspondientes de investigación para reunir más elementos que permitirían desarrollar una nueva discusión sobre el expediente en el que se sindica a esta persona.
Detención y seguimiento del caso contra Juracán
Juracán fue capturado en agosto de 2025 en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando se disponía a salir del país para viajar a Sudáfrica, donde participaría en una conferencia en la que se abordarían temas de la gobernanza del territorio y la justicia plena y equitativa para los pueblos.
En esa ocasión, el parlamentario fue trasladado a la Torre de Tribunales donde brindó declaraciones a los periodistas en las que señaló que está siendo víctima de "criminalización y persecución" y manifestó su temor ante un eventual riesgo a su integridad física.
El sindicado fue ligado a proceso ese mismo mes en una audiencia que también se desarrolló de manera privada. El juez determinó que debería ser investigado por la posible comisión del delito de usurpación agravada y otorgó un plazo de cinco meses a la fiscalía para reunir los elementos que permitieran reforzar las acusaciones en su contra.
En esa ocasión, al exdiputado al Congreso y dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) se le otorgaron medidas sustitutivas que le permitieron salir de prisión para seguir el proceso penal en su contra en libertad.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7