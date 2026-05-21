 Cierre provisional del caso contra Leocadio Juracán
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Clausuran provisionalmente el caso contra Leocadio Juracán

El Ministerio Público señala al exdiputado y dirigente indígena de usurpación agravada y otros cargos.

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El exdiputado Leocadio Juracán durante la audiencia de motivos de detención., Ángel Oliva/EU
El exdiputado Leocadio Juracán durante la audiencia de motivos de detención. / FOTO: Ángel Oliva/EU

Un juzgado resolvió clausurar provisionalmente el caso en contra del exdiputado y líder campesino Leocadio Juaracán, quien es señalado por el Ministerio Público (MP) de los delitos de usurpación agravada, incendios forestales y comercialización de productos forestales, entre otros, dentro de un caso que se encuentra bajo reserva.

En una audiencia que se realizó a puerta cerrada, el órgano jurisdiccional conoció los planteamientos de las partes y, tras hacer el análisis correspondiente, determinó la referida clausura al considerar no existían suficientes elementos para el debate oral y publico.

De igual forma, se ordenó al MP que continúe con las labores correspondientes de investigación para reunir más elementos que permitirían desarrollar una nueva discusión sobre el expediente en el que se sindica a esta persona.

Exdiputado Juracán: “Esto es una criminalización y persecución”

El exdiputado Leocadio Juracán detalló que detrás de su detención se encuentran “quienes se sienten agredidos cuando se habla de justicia, desarrollo y paz a favor de la población guatemalteca”.

Detención y seguimiento del caso contra Juracán

Juracán fue capturado en agosto de 2025 en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando se disponía a salir del país para viajar a Sudáfrica, donde participaría en una conferencia en la que se abordarían temas de la gobernanza del territorio y la justicia plena y equitativa para los pueblos.

En esa ocasión, el parlamentario fue trasladado a la Torre de Tribunales donde brindó declaraciones a los periodistas en las que señaló que está siendo víctima de "criminalización y persecución" y manifestó su temor ante un eventual riesgo a su integridad física.

El sindicado fue ligado a proceso ese mismo mes en una audiencia que también se desarrolló de manera privada. El juez determinó que debería ser investigado por la posible comisión del delito de usurpación agravada y otorgó un plazo de cinco meses a la fiscalía para reunir los elementos que permitieran reforzar las acusaciones en su contra.

En esa ocasión, al exdiputado al Congreso y dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) se le otorgaron medidas sustitutivas que le permitieron salir de prisión para seguir el proceso penal en su contra en libertad.

Autoridades indígenas respaldan a Leocadio Juracán

Autoridades indígenas respaldan a exdiputado Leocadio Juracán y piden garantías para defensores de derechos humanos.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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