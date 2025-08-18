Autoridades indígenas respaldan a Leocadio Juracán

En conferencia de prensa, autoridades indígenas de distintos pueblos se pronunciaron en respaldo al exdiputado Leocadio Juracán, actual dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), quien enfrenta un proceso judicial en Izabal. Los representantes señalaron que evalúan solicitar medidas cautelares a nivel internacional, ante lo que consideran un patrón de criminalización en contra de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.
Los líderes también advirtieron que el país atraviesa un estancamiento en la resolución de los conflictos agrarios y reclamaron el cese de los desalojos, a los que calificaron como acciones que ponen en riesgo a comunidades indígenas y campesinas.
Juracán quedó ligado a proceso
La conferencia se desarrolló previo a la audiencia en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Izabal, que resolvió ligar a proceso a Juracán por el delito de usurpación agravada. La judicatura le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva y concedió un plazo de cinco meses al Ministerio Público (MP) para continuar con las investigaciones.
Al salir de la audiencia, Juracán informó que el juzgado únicamente lo procesó por usurpación agravada, pese a que en un inicio se le atribuían cuatro delitos. Durante la diligencia no se permitió el ingreso de periodistas a la sala, por lo que sus declaraciones fueron brindadas al concluir la misma.
El exdiputado, que ocupó una curul en el Congreso de la República entre 2016 y 2020, fue detenido la semana pasada en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando se disponía a viajar a Sudáfrica para participar en una conferencia internacional sobre gobernanza del territorio y justicia equitativa para los pueblos.