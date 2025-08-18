 Exdiputado Leocadio Juracán quedó ligado a proceso penal
Nacionales

Exdiputado Leocadio Juracán quedó ligado a proceso penal

MP tiene cinco meses para investigar caso contra exdiputado Leocadio Juracán.

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Izabal resolvió ligar a proceso penal al exdiputado Leocadio Juracán por el delito de usurpación agravada. La decisión incluye medidas sustitutivas a la prisión preventiva y otorga un plazo de cinco meses al Ministerio Público (MP) para continuar con la investigación del caso.

Juracán, quien también es dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), salió de la audiencia de primera declaración indicando que únicamente fue procesado por usurpación agravada, pese a que inicialmente se le atribuían cuatro delitos.

Durante la diligencia no se permitió el ingreso de periodistas a la sala, por lo que las declaraciones del exlegislador se dieron al concluir la audiencia.

Detención de exdiputado Leocadio Juracán

El exdiputado fue detenido la semana pasada en el Aeropuerto Internacional La Aurora, cuando se disponía a viajar hacia Sudáfrica para participar en una conferencia internacional. En dicho evento, se abordarían temas relacionados con la gobernanza del territorio y la búsqueda de justicia plena y equitativa para los pueblos.

Juracán, quien ocupó una curul en el Congreso de la República durante el periodo 2016-2020, ha estado vinculado históricamente a movimientos sociales y campesinos, en particular desde su rol en el CCDA.

Ahora, con la decisión del juzgado de Izabal, deberá enfrentar el proceso judicial bajo medidas sustitutivas mientras el MP profundiza las investigaciones para determinar si existen elementos suficientes que lo lleven a debate oral y público.

Exdiputado Juracán: “Esto es una criminalización y persecución”

El exdiputado Leocadio Juracán detalló que detrás de su detención se encuentran “quienes se sienten agredidos cuando se habla de justicia, desarrollo y paz a favor de la población guatemalteca”.

