Declaraciones del exdiputado Leocadio Juracán tras captura

El exdiputado al Congreso de la República, Leocadio Juracán, fue capturado este miércoles 13 de agosto en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando se disponía a salir del país para viajar a Sudáfrica, donde participaría en una conferencia en la que se abordarán temas de la gobernanza del territorio y la justicia plena y equitativa para los pueblos.
El parlamentario fue trasladado a la Torre de Tribunales donde brindó declaraciones a los periodistas en las que señaló que está siendo víctima de "criminalización y persecución" y manifestó su temor ante un eventual riesgo a su integridad física.
"Tenemos esa conferencia internacional en Johannesburgo y allí (en el aeropuerto) fue donde me capturaron. No cabe duda, a mí me da la sospecha de que efectivamente nos han seguido la pista. Afortunadamente fue una captura y no una agresión física o un asesinato. Yo temo que eso están planificando. Yo sospecho, siento que eso es lo que persiguen", dijo.
La orden de aprehensión en su contra fue emitida por el Juzgado B de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, por delitos de usurpación agravada, incendios forestales y comercialización de productos forestales, entre otros.
Niega implicación en actos ilícitos
Al ser consultado con respecto a los señalamientos en su contra, el exlegislador aseguró desconocer detalles. "Al momento de mi detención no me dijeron ni una sola razón del por qué de mi detención. Fue más o menos una hora después que me informaron que fue por usurpación agravada, quema de no se qué del patrimonio, intento contra el patrimonio del Estado", compartió.
"Yo soy fiel creyente que los pueblos originarios y campesinos, por principios, hemos cuidado la naturaleza. Gracias a los principios y buenas prácticas de los pueblos originarios, como nosotros, es que se mantienen grandes bosques, cerros, lagos y lagunas. Nosotros tenemos ese principio de cuidado de la naturaleza porque nuestra cosmovisión nos relaciona enormemente y no podemos aplicar nuestra espiritualidad si destruimos los cerros. No podemos convivir con el río, bosques y animales si destruimos sus viviendas. Al destruir la naturaleza, nuestro territorio, nos estamos destruyendo nosotros mismos", dijo Juracán.
Tomando en cuenta tales principios, consideró que los cargos que se le atribuyen no son válidos y, por eso, indicó que, con mucha certeza, puede afirmar que es una "orden fabricada", precisamente por el tema de criminalización. "Porque están incómodos con nuestra justicia y porque hemos tenido la capacidad de argumentar, sobre bases legales, que nuestra lucha es justa, legítima y legal", manifestó.
El exparlamentario mencionó que científicamente se ha demostrado que los que han sido despojados en este país son los pueblos originarios y campesinos y esta captura es un acto de criminalización para pretender ocultar las graves violaciones a los derechos humanos haciendo cumplir la ley.
"Esto es una criminalización, una persecución por quienes están en contra de la justicia y quienes se sienten agredidos cuando nosotros hablamos de justicia, desarrollo y paz a favor de la población guatemalteca", puntualizó.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.