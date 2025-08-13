Detienen al exdiputado Leocadio Juracán

El exdiputado al Congreso de la República, Leocadio Juracán, fue detenido este miércoles 13 de agosto en el Aeropuerto Internacional La Aurora, zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Según se detalló, se disponía a viajar al extranjero para acudir a una conferencia cuando se dieron los hechos.
Según se informó, el exparlamentario que formó parte de la bancada Convergencia durante la VIII Legislatura esta siendo señalado de usurpación agravada e incendios forestales.
Fue el parlamentario quien dio a conocer su situación a través de un mensaje difundido en redes sociales, donde compartió detalles de lo ocurrido. Indicó que fue aproximadamente a las 11:05 horas que se dio su captura "de manera arbitraria".
Señaló que participaría en la conferencia "Navegando las transformaciones de la sostenibilidad hacia la justicia y la equidad", un evento programado que tendrá lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, entre el 18 y 21 de agosto.
"Hoy cuando disponía a viajar a participar en ésta conferencia, fui detenido de manera arbitraria. Les pido Tranquilidad a toda mi familia, compañeros y compañeras del CCDA les comunico que estoy orgulloso de nuestras luchas y a seguir adelante y constante", expresó en la publicación realizada en su cuenta de Facebook.
Juracán agregó que estas prácticas "represivas" del Estado y de los funcionarios "corruptos y mafiosos" solo demuestran que no pueden parar las luchas justas y que es únicamente con la criminalización y judicialización arbitraria e ilegal que les hacen frente a las mismas.
CCDA se pronuncia
El Comité Campesino del Altiplano (CCDA) se pronunció con respecto a la detención de Juracán, a quien describió como compañero e histórico defensor de los derechos campesinos.
"Esta detención es un acto de criminalización y judicialización contra quienes defienden la tierra, el territorio y la justicia social. Una vez más, el Estado criollo y sus funcionarios corruptos demuestran que, incapaces de frenar las luchas justas, recurren a la persecución política para intentar silenciar a quienes alzan la voz", señaló la organización.
"Exigimos la libertad inmediata de Leocadio Juracán y el cese de la represión contra el CCDA y todas las organizaciones que luchan por un país más justo y equitativo", agregó a través de un mensaje difundido en redes.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7