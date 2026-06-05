 Florentino promete llevar al fichaje más caro de la historia
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Florentino promete llevar al fichaje más caro de la historia del Real Madrid

Asimismo, el presidente del Real Madrid confirma que fichará a Denzel Dumfries si gana las elecciones del domingo.

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / FOTO: EFE
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Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, afirmó en 'Horizonte' que el lateral derecho Denzel Dumfries jugará en el conjunto blanco si gana las elecciones a Enrique Riquelme y anunció que acometerá el fichaje más caro de la historia del club blanco, 150 millones de euros.

Dumfries se unirá al entrenador José Mourinho y a Ibrahima Konaté como los tres fichajes que acompañarán a Florentino Pérez si gana el próximo domingo las elecciones. Además, aseguró que el martes hará una oferta por un jugador que costará cerca de 150 millones de euros que no son Erling Haaland (Manchester City) ni Michael Olise (Bayern Múnich) y que no es de la Premier League.

"Hemos hablado de Mourinho y Konaté, ahora voy a hablar de Dumfries. Pero vamos a tener fichajes en otros muchos sitios. El martes, más o menos, voy a hacer una oferta a un importante club de la 'Champions' por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que pagaría el Real Madrid por un traspaso en toda su historia: 150 millones de euros", explicó.

Nuevo capítulo en la rivalidad Enrique Riquelme-Florentino Pérez

Tras un día donde se presentaran las propuestas de José Mourinho y Erling Haaland, hoy hay un nuevo capítulo en las presidencias del Real Madrid.

Sobre el regreso de Mourinho

También habló sobre el regreso de Mourinho en su segunda etapa (formó parte del Real Madrid entre 2010 y 2013) y dijo que le ilusiona que el técnico portugués vuelva a tomar las riendas del club blanco.

"Le conocemos, nos enseñó una competitividad muy grande. Ganó la Liga de los récords y otros títulos. Pero después de que él se fuera ganamos seis copas de Europa fruto de esa competitividad que nos dio. Él está muy ilusionado y nosotros también. No hace dos años que ganamos la Liga y la 'Champions' y puede ayudarnos a ganar otra vez", indicó.

Florentino Pérez confirma el regreso de José Mourinho

José Mourinho será anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid la próxima semana, siempre que Florentino Pérez gane las elecciones presidenciales.

"Todos los entrenadores tienen que tener mano dura. Hay que tener mano derecha y mano izquierda y Mourinho las tenía. Ha sido un gran entrenador que vino con dos Copas de Europa y después de irse ganamos seis. El entrenador es el que dirige esto. Lo hizo muy bien. Dio una unión a todo el equipo. Luego se fue porque le salió otra oportunidad. Confío mucho en Mourinho", agregó.

Por último, insistió en uno de los grandes proyectos para los siguientes años, que los dueños del Real Madrid sean los socios: "Quiero que este club, que tiene cerca de 100 mil socios, que sean dueños del club. Que el patrimonio del club pase integro a los socios. Eso es lo que quiero. Ellos dicen (la candidatura de Riquelme) que al pasar a los socios se está privatizando. Se cambiarán los estatutos para que todo lo que se haga se haga con un referéndum. Es la ilusión de mi vida".

Riquelme agita las elecciones con una acusación contra Florentino Pérez

El candidato a la presidencia aseguró que una victoria de Florentino Pérez pondría en riesgo el modelo de propiedad del Real Madrid

*Información EFE.

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