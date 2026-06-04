 Real Madrid: Enrique Riquelme responde a Florentino Pérez
Deportes

Nuevo capítulo en la rivalidad Enrique Riquelme-Florentino Pérez

Tras un día donde se presentaran las propuestas de José Mourinho y Erling Haaland, hoy hay un nuevo capítulo en las presidencias del Real Madrid.

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Este domingo 7 de junio son las elecciones presidenciales en el Real Madrid
Este domingo 7 de junio son las elecciones presidenciales en el Real Madrid / FOTO: EFE
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El empresario Enrique Riquelme, uno de los dos candidatos a la presidencia del Real Madrid, desplegó este jueves una lona en la capital española con el mensaje dedicado a su oponente, el actual mandatario, Florentino Pérez: "El Real Madrid no se vende".

La pancarta, desplegada en el número 106 de la calle Velázquez en una acomodada zona residencial de Madrid, incluye una fotografía del estadio Santiago Bernabéu con el típico cartel comercial de "Se vende", unido al nombre de Florentino Pérez, quien este domingo aspira a ser reelegido para cumplir su tercer período al frente de la entidad merengue, después de los de 2000 a 2006 y de 2009 a la actualidad.

El empresario alicantino, presidente de Cox Energy, avisó el pasado martes a los socios del club merengue de que la intención de Pérez es "vender el club", por lo que les pidió que fueran a votar de forma "masiva" en contra de esa idea.

Después de varios cruces entre candidaturas en las últimas horas, en las que se anunciaron los presuntos fichajes de Erling Haaland, por parte de Riquelme, y del técnico José Mourinho, por parte de Pérez, la candidatura del empresario de las energías renovables vuelve a mover ficha.

La lona desplegada este jueves lanza un mensaje final dedicado a los socios, que deberán votar cuál es su opción este domingo: "Y tú, ¿qué vas a hacer? El Real Madrid no se vende", junto con la firma del candidato Enrique Riquelme.

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Publicidad colocada por Enrique Riquelme - EFE

Un día agitado

Florentino Pérez anunció que si gana la presidencia el domingo 7 de junio, el portugués José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid.

Esto fue dicho poco minutos antes de que su contrincante confirmara en el programa El Hormiguero que, de ganar la presidencia ficharía a la megaestrella noruega, Erling Haaland.

Terminada dicha entrevista en El Hormiguero, en Antena 3, el canal donde se transmitió a Riquelme, se pasó un espacio pagado por Florentino, donde la principal imagen era el portugués Mourinho diciendo un "sí".   

Florentino Pérez confirma el regreso de José Mourinho

José Mourinho será anunciado oficialmente como nuevo entrenador del Real Madrid la próxima semana, siempre que Florentino Pérez gane las elecciones presidenciales.

*Información EFE.

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