Florentino Pérez confirma el regreso de José Mourinho

Florentino Pérez confirmó que José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid en caso de imponerse en las elecciones presidenciales del club, programadas para el domingo 7 de junio. El actual mandatario blanco busca mantenerse al frente de la institución y compite por la presidencia contra Enrique Riquelme. La noticia ha generado una gran expectativa entre los aficionados madridistas, que podrían ver el regreso de uno de los técnicos más exitosos y mediáticos de la historia reciente del club.
El anuncio fue realizado a través de la campaña electoral "Florentino 2026", que publicó un video promocional acompañado del lema "MOUcha historia por hacer". En las imágenes aparece Mourinho vistiendo la camiseta del Real Madrid, en una clara señal de que el portugués será el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo si Pérez resulta vencedor en las urnas.
Mourinho sería anunciado la próxima semana
De concretarse el triunfo electoral de Florentino Pérez, la presentación oficial de Mourinho se llevaría a cabo la próxima semana. El entrenador portugués regresaría al Santiago Bernabéu después de una etapa que dejó una huella importante en la institución y que contribuyó a devolver al equipo a la élite del fútbol europeo.
Durante su primera etapa al frente del Real Madrid, entre 2010 y 2013, Mourinho dirigió 178 partidos oficiales, con un balance de 128 victorias, 28 empates y 22 derrotas. Bajo su mando, el conjunto merengue conquistó una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, estableció varios récords, incluido el histórico campeonato liguero de la temporada 2011-12, en el que el equipo alcanzó los 100 puntos y anotó 121 goles, cifras que marcaron una época en el fútbol español.