José Mourinho será nuevo técnico del Real Madrid

La historia entre el Real Madrid y José Mourinho está a punto de escribir un nuevo capítulo. A falta del anuncio oficial, el estratega portugués regresará al banquillo merengue para iniciar su segunda etapa como director técnico a partir de la temporada 2026/27. La decisión de la directiva blanca llega tras la inminente salida de Álvaro Arbeloa, quien dejará su cargo una vez concluya el presente curso, poniendo fin a un proyecto que no logró consolidarse de la manera esperada.
De acuerdo con periodistas especializados en el mercado de fichajes, todas las condiciones del acuerdo entre Mourinho y el Real Madrid ya han sido pactadas de manera verbal, quedando únicamente pendiente la firma oficial de los documentos. El contrato inicial sería por dos temporadas, en una apuesta clara del club por la experiencia y el carácter competitivo del técnico portugués. Además, se espera que Mourinho viaje a Madrid después del compromiso entre el Real Madrid y el Athletic Club del próximo sábado, por lo que el anuncio oficial podría realizarse a inicios de la siguiente semana.
Mourinho busca rescatar al Real Madrid
La primera etapa de Mourinho en el Real Madrid, entre 2010 y 2013, dejó números impresionantes y una huella imborrable en el club. Durante ese periodo dirigió un total de 178 partidos oficiales, consiguiendo 128 victorias, 28 empates y únicamente 22 derrotas, con una efectividad cercana al 77 %. Bajo su mando, el conjunto blanco anotó 475 goles y conquistó tres títulos: una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Además, su equipo rompió récords históricos, como la temporada de 100 puntos y 121 goles en LaLiga 2011/12, considerada una de las mejores campañas en la historia del fútbol español.
El regreso de Mourinho genera una enorme expectativa entre la afición madridista, que recuerda con intensidad la personalidad, ambición y mentalidad ganadora del entrenador portugués. Su retorno no solo representa la vuelta de un técnico exitoso, sino también la intención del Real Madrid de recuperar protagonismo absoluto tanto en España como en Europa. Con una plantilla llena de talento y una afición ilusionada, el portugués tendrá nuevamente la misión de devolver al club a la cima del fútbol mundial.