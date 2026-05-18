Coatepeque se refuerza con Matías Rotondi y Ramiro Rocca

El Deportivo Coatepeque continúa dando pasos firmes en la construcción de un proyecto competitivo con el objetivo claro de regresar a la Liga Nacional de Guatemala. En las últimas horas, las "serpientes" han sorprendido al mercado de fichajes con la incorporación de dos delanteros de gran jerarquía y amplia experiencia en el fútbol guatemalteco, ambos con pasado exitoso en equipos campeones del país.
El primero en ser anunciado fue el argentino Matías Rotondi, quien ya conoce el entorno del fútbol nacional tras su paso por clubes como Deportivo Malacateco, Club Social y Deportivo Municipal y Cobán Imperial, siendo este último su equipo más reciente. Rotondi llega con la misión de aportar gol, liderazgo y experiencia en momentos clave de la temporada.
Coatepeque busca el ascenso a Liga Nacional
Minutos después, Coatepeque confirmó la llegada del también atacante argentino Ramiro Rocca, otro nombre de peso en la ofensiva. Rocca ya ha militado en el fútbol guatemalteco defendiendo las camisetas de Deportivo Iztapa y Municipal, y aunque estuvo cerca de unirse a Deportivo Marquense, finalmente no pudo debutar con el conjunto león por temas reglamentarios. Su último club fue el Juticalpa FC, desde donde regresa para reforzar el ataque de las "serpientes".
Con estas incorporaciones, Coatepeque refuerza notablemente su línea ofensiva de cara a la temporada 2026/27 del ascenso guatemalteco. La directiva busca rodear a estos fichajes estelares con una base sólida de jugadores que ya han sido anunciados en los últimos días, entre ellos Selvin Barlovento, Jamel Gregorio, Oliver Rodas, Ludwin Reyes y Rony Barrera. El mensaje es claro: el club no quiere ser protagonista pasajero, sino un serio candidato al ascenso.