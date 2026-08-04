Resultado Antigua vs. Real Estelí - Copa Centroamericana

Antigua GFC complicó seriamente sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana 2026 al caer por 2-0 frente a Real Estelí de Nicaragua, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada del certamen, disputado la noche de este martes en el Estadio Pensativo. El conjunto colonial llegaba obligado a sumar sus primeros puntos tras el tropiezo sufrido en su debut, mientras que el cuadro nicaragüense hizo su estreno en la competencia luego de descansar durante la primera fecha.
Desde el pitazo inicial, Antigua GFC tomó la iniciativa y generó las opciones más claras de peligro. Sin embargo, la falta de contundencia frente al arco volvió a convertirse en su principal enemigo. Los coloniales desperdiciaron varias oportunidades para abrir el marcador y terminaron pagando muy caro cada ocasión fallada. Al minuto 40, el experimentado Juan Barrera aprovechó un trazo largo, ganó la posición a la defensa y, aunque el guardameta Luis Morán alcanzó a desviar el disparo, el balón terminó cruzando la línea de gol para decretar el 0-1 en favor de los visitantes.
Antigua queda contra las cuerdas
En la segunda mitad el desarrollo del compromiso mantuvo la misma dinámica. Antigua insistió en busca del empate, controló la posesión y volvió a crear peligro, pero se encontró con una inspirada actuación del portero John Faust, quien respondió con seguridad en los momentos de mayor presión. Mientras tanto, Real Estelí se mostró ordenado en defensa, resistió los constantes ataques de los guatemaltecos y apostó por el contragolpe para administrar la ventaja conseguida antes del descanso.
El marcador se movió al minuto 87, cuando Edgar Castillo anotó el 0-2 a favor de la visita en una jugada preparada desde un tiro de esquina; Antigua GFC terminó sumando su segunda derrota consecutiva en el torneo, un resultado que lo deja contra las cuerdas en la lucha por la clasificación.
El equipo aguacatero estará obligado a ganar sus dos compromisos restantes para mantener vivas sus opciones de avanzar. La próxima semana recibirá al Marathón de Honduras en el Estadio Pensativo y posteriormente cerrará la fase de grupos con una complicada visita al Herediano de Costa Rica, donde buscará evitar una eliminación prematura.