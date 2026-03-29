 El simbolismo del color morado en el uniforme de Antigua GFC
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El simbolismo del color morado en el uniforme de Antigua GFC

El uniforme morado de Antigua GFC en esta época refleja una tradición muy arraigada en la ciudad colonial.

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Celebración de Antigua ante Marquense - Antigua GFC
Celebración de Antigua ante Marquense / FOTO: Antigua GFC

Antigua GFC se ha consolidado como uno de los equipos más protagonistas del fútbol guatemalteco en la última década, gracias a la conquista de múltiples títulos de Liga Nacional y a un proyecto deportivo que combina juventud y experiencia. Sin embargo, más allá de su éxito en la cancha, el club también destaca por mantener una tradición única que lo conecta profundamente con la identidad cultural de su ciudad.

Cada año, durante el periodo de Cuaresma y Semana Santa, el equipo cambia su característico uniforme blanquiverde por uno de color morado. Esta decisión no responde a criterios deportivos o comerciales, sino a un fuerte arraigo cultural y religioso vinculado a Antigua Guatemala, una de las ciudades más emblemáticas del país por sus celebraciones de esta época.

Antigua GFC y su relación con el morado

El color morado tiene un significado especial en estas festividades, ya que es el que tradicionalmente visten los llamados cucuruchos, fieles que participan en las procesiones cargando las andas como símbolo de penitencia y devoción durante la conmemoración de la pasión de Cristo. En este contexto, el uniforme púrpura de Antigua GFC se convierte en un homenaje visual a estas tradiciones, integrando al club dentro del sentir religioso y cultural de la comunidad.

Lejos de ser una simple curiosidad, esta práctica se ha mantenido a lo largo de los años como una muestra de identidad y respeto por las costumbres locales. En el Torneo Clausura 2026, además, el uniforme morado ha coincidido con una racha positiva de resultados para el equipo, actual bicampeón del fútbol guatemalteco, que ahora aspira a alcanzar un histórico tricampeonato y seguir fortaleciendo su legado dentro y fuera de la cancha.

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Antigua derrotó a Cobán Imperial en el estadio Pensativo - Antigua GFC

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