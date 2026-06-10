 Implicada en ataques contra la PNC enfrentará juicio

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Nacionales

Implicada en ataques contra la PNC enfrentará juicio

Ruth Noemí López es sospechosa de participar en los hechos de violencia que cobraron la vida de 11 agentes ocurridos en enero de 2026.

Compartir:
Ruth Noemí López, implicada en ataques contra la PNC, fue enviada a juicio., Ángel Oliva/EU
Ruth Noemí López, implicada en ataques contra la PNC, fue enviada a juicio. / FOTO: Ángel Oliva/EU
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Juzgado de Mayor Riesgo C resolvió este miércoles, 10 de junio, enviar a juicio a Ruth Noemí López por su presunta vinculación a uno de los ataques registrados a inicios del 2026 contra la Policía Nacional Civil (PNC), los cuales cobraron la vida de 11 agentes y dejaron a otros heridos.

La jueza Carol Berganza determinó que la sindicada deberá enfrentar debate oral y público por los delitos de asesinato, asociación ilícita y obstrucción de justicia.

Durante la lectura de la acusación, el Ministerio Público (MP) señaló a esta persona de haber participado en los hechos registrados el pasado 18 de enero, específicamente el ataque contra los agentes de la PNC que se encontraban en el perímetro del Centro de Justicia de Villa Nueva.

Asimismo, los fiscales reprodujeron los audios en los cuales uno de los presuntos integrantes del Barrio 18 le indicó a la sindicada que pusiera la denuncia de robo del vehículo que habría sido utilizado para movilizar a los agresores de los dos integrantes de las fuerzas de seguridad.

Tras escuchar la acusación, la procesada indicó ser inocente y aseguró que ella se dedicaba a la venta de calzado; sin embargo, no se refirió a los mensajes que habría recibido el día del hecho.

Ataques simultáneos contra policías

Once policías fueron asesinados el domingo 18 de enero por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines un día antes.

Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró un estado de Sitio que se mantuvo vigente por 30 días y que permitió a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial. A esta medida le siguió la implementación de estados de Prevención durante al menos tres meses.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Tormenta tropical Cristina se degrada a depresión tropicalt
Nacionales

Tormenta tropical Cristina se degrada a depresión tropical

01:20 PM, Jun 10
Implicada en ataques contra la PNC enfrentará juiciot
Nacionales

Implicada en ataques contra la PNC enfrentará juicio

02:29 PM, Jun 10
Chimaltenango: Explosión en venta de pirotecnia deja cuatro viviendas con dañost
Nacionales

Chimaltenango: Explosión en venta de pirotecnia deja cuatro viviendas con daños

12:14 PM, Jun 10
El guatemalteco Aaron Herrera se queda sin equipot
Deportes

El guatemalteco Aaron Herrera se queda sin equipo

11:57 AM, Jun 10
¡Adiós, Pulpo Paul! Paco, el ajolote, lanza predicción para el primer partido del Mundial 2026t
Deportes

¡Adiós, Pulpo Paul! Paco, el ajolote, lanza predicción para el primer partido del Mundial 2026

08:57 AM, Jun 10

Temas

DestacadasMundial 2026GuatemalaFútbolCopa del Mundoredes sociales#liganacionalFIFAEstados UnidosReal MadridMinisterio Público
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar