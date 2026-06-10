Implicada en ataques contra la PNC enfrentará juicio

El Juzgado de Mayor Riesgo C resolvió este miércoles, 10 de junio, enviar a juicio a Ruth Noemí López por su presunta vinculación a uno de los ataques registrados a inicios del 2026 contra la Policía Nacional Civil (PNC), los cuales cobraron la vida de 11 agentes y dejaron a otros heridos.
La jueza Carol Berganza determinó que la sindicada deberá enfrentar debate oral y público por los delitos de asesinato, asociación ilícita y obstrucción de justicia.
Durante la lectura de la acusación, el Ministerio Público (MP) señaló a esta persona de haber participado en los hechos registrados el pasado 18 de enero, específicamente el ataque contra los agentes de la PNC que se encontraban en el perímetro del Centro de Justicia de Villa Nueva.
Asimismo, los fiscales reprodujeron los audios en los cuales uno de los presuntos integrantes del Barrio 18 le indicó a la sindicada que pusiera la denuncia de robo del vehículo que habría sido utilizado para movilizar a los agresores de los dos integrantes de las fuerzas de seguridad.
Tras escuchar la acusación, la procesada indicó ser inocente y aseguró que ella se dedicaba a la venta de calzado; sin embargo, no se refirió a los mensajes que habría recibido el día del hecho.
Ataques simultáneos contra policías
Once policías fueron asesinados el domingo 18 de enero por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines un día antes.
Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró un estado de Sitio que se mantuvo vigente por 30 días y que permitió a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial. A esta medida le siguió la implementación de estados de Prevención durante al menos tres meses.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada 'Renovación I' y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7