 Varios ataques armados contra la PNC ocurren simultáneo
Nacionales

Varios ataques armados contra la PNC ocurren en simultáneo

Bomberos y entidades del tránsito vehicular confirman al menos cuatro tiroteos en contra de agentes de la Policía Nacional Civil.

Uno de los ataques fue reportado en la zona 18 por autoridades de tránsito., Amílcar Montejo.
Uno de los ataques fue reportado en la zona 18 por autoridades de tránsito. / FOTO: Amílcar Montejo.

El descenso de Villalobos, la colonia El Limón, zona 18; San Pedro Ayampuc y El Búcaro, entre otros lugares, figuran como escenarios de tiroteos en contra de agentes de la PNC durante la mañana de este domingo 18 de enero de 2026. Bomberos Voluntarios reportaron que se produjo un tiroteo en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Pedro Ayampuc, precisamente en la colonia Altos de Santa María.

Además, el gerente de comunicación de EMETRA, Amílcar Montejo, reportó otra agresión armada en contra de policías en el redondel de la colonia El Limón, en la zona 18 capitalina. La PMT de Villa Nueva informó que otra balacera se ejecutó en contra de la PNC en el área de Bárcena.

Otro sector en el que se produjo un ataque armado en contra de las fuerzas de seguridad es el ingreso a la colonia Roosevelt, la 20 calle y 26 avenida de la zona 10 y el descenso de Villa Lobos.

Autoridades también reportaron otro incidente armado en el sector de Santa Catarina Pinula. Por el momento se haba de agentes policiales heridos y fallecidos.

Agente de Presidios en estado de gestación es liberada de motín

Bomberos Voluntarios la trasladaron hacia un centro asistencial para ser evaluada por personal médico.

Más violencia contra la PNC

La Cumbre de El Guayabo fue otro escenario de violencia en contra de la PNC, así como la calzada Aguilar Batres y 49 calle de la zona 12.

En tanto, Bomberos Municipales Departamentales también reportaron haber atendido otros ataques armados en contra de la PNC, uno de ellos en el sector conocido como "La Cuesta del Zope", en la ruta que conduce de Bárcenas hacia Milpas Altas, Sacatepéquez.

