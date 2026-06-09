Fuerte oleaje destruye viviendas en Iztapa

Debido al fuerte oleaje en las costas de Iztapa, Escuintla, varios inmuebles resultaron afectados, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Personal de Conred realizó una evaluación en la playa pública de la aldea Atitancito, Iztapa, debido a daños estructurales reportados en casas de descanso por el constante aumento de olas.
Se identificaron 15 casas con daños y distintas instituciones que conforman el Sistema Conred realizaron las acciones de respuesta y la recomendación de alejarse de la orilla de la playa, además, se coordinó con la empresa eléctrica correspondiente por el tendido eléctrico y postes con daño, informó dicha entidad.
Monitorean tormenta
El servicio meteorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que continúa con el monitoreo de la tormenta tropical Cristina, la cual se ubica a una distancia aproximada de 275 kilómetros de Jutiapa.
"Actualmente la posible trayectoria de la tormenta mantiene su rumbo hacía El Salvador, promoviendo su debilitamiento cuando toque tierra y con su posible disipación al oeste de dicho país, sin embargo, debido a la cercanía y circulación, se pronostica el incremento de las lluvias entre miércoles y viernes y especialmente en las regiones de Valles de Oriente, Bocacosta, Pacifico, Altiplano Central y Occidente donde se pueden presentar los mayores acumulados.", indicó a través de un comunicado.
Actualmente la tormenta tropical se encuentra ubicada sobre la zona naranja del Plan Operativo, añadió el Insivumeh.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*