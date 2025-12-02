 Capturan a implicados en decomiso de cocaína en Escuintla
Capturan a vinculados con cargamento de cocaína decomisado en Escuintla

El más reciente arresto se registró en San José, Escuintla.

Dos hombres detenidos por tener vínculos con el cargamento de droga decomisado en Iztapa, Escuintla., Ministerio de Gobernación
Dos hombres detenidos por tener vínculos con el cargamento de droga decomisado en Iztapa, Escuintla. / FOTO: Ministerio de Gobernación

El Ministerio de Gobernación (Mingob) informó este martes, 2 de diciembre, que se incrementó a tres la cantidad de personas capturadas por estar vinculadas al caso del cargamento de droga localizado esta semana en un sector del municipio de Iztapa, Escuintla.

Uno de los implicados fue detenido el pasado lunes por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) en un inmueble de San José, Escuintla.

En el marco del operativo también fueron decomisados 175 mil 400 quetzales en efectivo, así como armas, vehículos y diversos dispositivos que presuntamente eran utilizados para actividades ilícitas.

Dentro del inmueble inspeccionado fue hallado también una pistola, una escopeta, dos tolvas, 74 municiones de calibre variado, dos radiotransmisores, dos dispositivos GPS, dos teléfonos celulares, tres camiones, una camioneta, un picop, dos motocicletas y dos lanchas.

Esta aprehensión se sumó a las de dos presuntos responsables arrestados anteriormente por presuntamente estar a cargo del cuidado de un cargamento de 867 paquetes de cocaína localizados a inmediaciones de Iztapa, durante un operativo que las fuerzas de seguridad realizaron en conjunto con el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público.

Foto embed
Un individuo sospechoso de tener vínculos con el cargamento de droga hallado en Iztapa, Escuintla, fue capturado en San José, Escuintla. - Ministerio de Gobernación

Golpe al narcotráfico

Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron ayer más de 600 paquetes de cocaína que llegaron al país centroamericano procedentes de Suramérica.

La droga fue localizada en un inmueble del rancho El Edén, situado en el puerto de Iztapa, en el departamento (provincia) de Escuintla, a más de 100 kilómetros al sur de la capital guatemalteca, informó el portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Monroy.

El alijo de cocaína fue encontrado tras una investigación sobre una embarcación que arribó a las costas del Pacífico de Guatemala procedente de Colombia, agregaron las autoridades.

Monroy puntualizó que son más de 600 los paquetes rectangulares incautados durante los allanamientos judiciales, si bien aclaró que aún se desconoce el peso exacto y el valor de la droga.

Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado como puente por las redes internacionales para traficar cocaína desde Sudamérica hacia el mercado estadounidense, su principal consumidor.

