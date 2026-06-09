Michael Jackson: Homenaje Internacional Llega a Guatemala

Los fanáticos de Michael Jackson en Guatemala tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia musical de primer nivel con la llegada de "This is Michael". Se trata de un espectáculo internacional que recrea la magia, energía y talento del llamado "Rey del Pop".
La producción, reconocida por su éxito en distintos escenarios alrededor del mundo, llegará al país para ofrecer una noche llena de música, baile y nostalgia. El evento se realizará el próximo 27 de septiembre de 2026 en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, uno de los recintos más importantes de Guatemala.
"This is Michael" ha sido diseñado como un tributo de gran formato que reúne a bailarines, cantantes y músicos de primer nivel. El espectáculo es encabezado por Lenny Jay, artista que ha sorprendido al público internacional por su extraordinario parecido físico y vocal con Michael Jackson, logrando incluso el reconocimiento de personas cercanas al legendario cantante.
La puesta en escena busca recrear fielmente la esencia de los conciertos que marcaron la carrera del intérprete de éxitos como Thriller, Billie Jean, Beat It, Smooth Criminal y Man in the Mirror. Para ello, la producción incorpora coreografías inspiradas en las originales, vestuarios idénticos a los utilizados por el artista y una moderna propuesta de luces y sonido que promete una experiencia inmersiva.
Más del show de Michael Jackson
Con más de dos horas de duración, el espectáculo llevará al público por algunos de los momentos más emblemáticos de la carrera del artista que revolucionó la industria musical y dejó una huella imborrable en varias generaciones.
Además de la interpretación de sus canciones más famosas, el show destaca por la calidad de sus músicos y bailarines, quienes han participado en producciones internacionales dedicadas a preservar el legado del ícono estadounidense.
Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma oficial de venta de boletos de Primer Fila Shop
Balcón II: Q390 + Q50 de fee ticketera
Balcón I y Palcos: Q490 + Q75 de fee ticketera
Platea Lateral: Q690 + Q100 de fee ticketera
Platea Central: Q790 + Q100 de fee ticketera