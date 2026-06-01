 Tim Payne, el futbolista casado con una centroamericana
Farándula

¡Hay que apoyarlo más! El futbolista viral Tim Payne está casado con una centroamericana

El nombre de Tim Payne no deja de sonar en redes sociales y ahora un detalle de su vida personal ha sorprendido a miles.

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Tim Payne , Tim Payne
Tim Payne / FOTO: Tim Payne
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El defensor neozelandés Tim Payne se convirtió en uno de los fenómenos más inesperados rumbo al Mundial 2026. Lo anterior tras de pasar del anonimato a acumular millones de seguidores en Instagram en cuestión de días.

Sin embargo, además de su sorpresiva fama digital, otro aspecto ha llamado poderosamente la atención: su matrimonio con una mujer de raíces centroamericanas. Todo comenzó cuando el influencer argentino Valen Scarsini, conocido como "El Scarso", lanzó un curioso reto en redes sociales: convertir en celebridad al futbolista menos conocido del Mundial.

El elegido fue Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda y jugador del Wellington Phoenix, quien hasta entonces contaba con apenas unos miles de seguidores. La campaña explotó rápidamente y el nombre del zaguero comenzó a aparecer en memes, videos, canciones y publicaciones virales, elevando su popularidad a niveles impensados.

Pero mientras la historia del jugador se expandía en internet, surgió un dato que sorprendió especialmente a los fanáticos latinoamericanos: Payne está casado con Michelle Peters Méndez, una fotógrafa con raíces costarricenses. Michelle nació en Lower Hutt, Wellington, Nueva Zelanda, pero posee ascendencia tica por parte de su familia materna y mantiene un fuerte vínculo con Costa Rica.

Más de Tim Payne

Su conocimiento del español y de la cultura latinoamericana ha sido clave para ayudar al futbolista a entender el peculiar humor que lo convirtió en fenómeno viral. Lejos de mantenerse al margen, Michelle decidió sumarse al furor digital y conquistó las redes al aparecer cantando la cumbia "No Payne, No Gain", un tema creado por usuarios argentinos inspirado en el defensor neozelandés.

En el video, que rápidamente se volvió viral, la joven aparece disfrutando de la canción y agradeciendo el cariño recibido por parte del público latinoamericano.

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"Son unos genios, no he parado de cantarla", escribió Michelle, quien además bromeó sobre la reacción de su esposo: "Tim nunca entenderá el humor latinoamericano, pero para eso me tiene a mí".

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