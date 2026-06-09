 Arévalo cae en ranking regional de aprobación presidencial
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Arévalo cae en ranking regional de aprobación presidencial

El mandatario guatemalteco registra 33.1 % de apoyo y 63 % de imagen negativa, según la más reciente medición de CB Global Data.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de junio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de junio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; de México, Claudia Sheinbaum; y de Costa Rica, Laura Fernández, encabezan la lista de mandatarios latinoamericanos mejor valorados por la ciudadanía en junio, mientras que en el otro extremo se ubica el mandatario interino de Perú, José María Balcázar, según un sondeo de CB Global Data.

Bukele lidera el ranking con una aprobación del 69,1 % y una desaprobación del 27,6 %. En mayo, su imagen positiva era del 67,5 %. El mandatario salvadoreño mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción como eje de su política de seguridad contra las pandillas.

Sheinbaum, la primera mujer en gobernar México, ocupa el segundo lugar con una imagen positiva del 65,5 % y un rechazo del 31 %, aunque registra una caída frente al 67,8 % de apoyo obtenido en mayo.

Completa el podio Laura Fernández, quien asumió recientemente la Presidencia de Costa Rica, con un 56,1 % de favorabilidad frente a un 37,1 % de imagen negativa, por encima del 52,7 % que marcaba el mes anterior.

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Mandatarios peor valorados

En el otro extremo aparece José María Balcázar, de Perú, quien ocupa el último lugar con apenas un 18,2 % de imagen positiva frente a un 71,7 % de desaprobación. No obstante, mejora ligeramente respecto a mayo, cuando registraba un respaldo del 20,5 %.

En penúltimo lugar se ubica Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela desde enero de este año, con un 29,5 % de aprobación y un 64,8 % de rechazo. Pese a ello, fue la mandataria que más creció en imagen positiva respecto al mes anterior, con un aumento de 5,4 puntos porcentuales frente al 24,1 % de mayo.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, completa el grupo de mandatarios peor valorados, con un 33,1 % de apoyo y un 63 % de imagen negativa. En mayo tenía una favorabilidad del 36,9 %.

En cuarto lugar figura el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 54,8 % de imagen positiva y un 42,2 % de rechazo, aunque registra una caída respecto al 60,2 % del mes pasado.

Le sigue el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, con un 48,3 % de favorabilidad frente a un 48,2 % de desaprobación, superior al 46,6 % de mayo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ubica en el sexto lugar con un 47,6 % de aprobación y un 48,1 % de rechazo, por debajo del 49,5 % de apoyo que tenía en mayo. Lula, quien ya gobernó el país entre 2003 y 2010 y regresó al poder en 2023, buscará un nuevo mandato en las elecciones presidenciales previstas para el 4 de octubre de 2026.

Rodrigo Paz, quien gobierna Bolivia desde noviembre pasado, cayó al séptimo lugar con un 46,4 % de imagen positiva frente a un 52,3 % de desaprobación. El mandatario boliviano fue el que más retrocedió en el sondeo, al perder 9,2 puntos porcentuales respecto al 55,6 % de mayo.

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Mientras tanto, el ránking de presidentes latinoamericanos lo encabezan Bukele, Sheinbaum y Ortega.

Posiciones "a mitad de tabla"

En la mitad de la tabla se ubican el presidente chileno, José Antonio Kast, con un 45,2 % de aprobación y un 50,5 % de rechazo; el hondureño Nasry Asfura, con un 44,5 % de imagen positiva frente a un 49,5 % de desaprobación; y el nicaragüense Daniel Ortega, quien ejerce el poder en un sistema de cogobierno con su esposa, Rosario Murillo, con un 42,9 % de apoyo y un 55,8 % de valoración negativa.

También integran la mitad inferior del sondeo el ecuatoriano Daniel Noboa, con un 41,7 % de aprobación y un 55,4 % de rechazo; el uruguayo Yamandú Orsi, con un 38,8 % de imagen positiva frente a un 55,7 % de desaprobación; el argentino Javier Milei, con un 37,9 % de apoyo y un 59,6 % de valoración negativa.

El colombiano Gustavo Petro, cuyo mandato concluye el próximo 7 de agosto, obtiene un 36,5 % de favorabilidad y un 61 % de desaprobación; y el panameño José Raúl Mulino, con un 36 % de aprobación frente a un 59,4 % de rechazo.

El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 2 y el 7 de junio de 2026 a 40.517 personas en 18 países de Latinoamérica, con muestras de entre 1.993 y 2.671 encuestados por país, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±1,9 % y 2,2 %.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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