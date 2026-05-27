Resultados de encuesta: Evalúan gestión del Gobierno

La Fundación Libertad y Desarrollo y la entidad CID Gallup revelaron este miércoles los resultados de la encuesta de opinión pública correspondiente a mayo de 2026, en la que se abordaron temas relacionados con el Gobierno actual y las Elecciones Generales de 2027.
En la presentación oficial, se indicó que el estudio reveló que el 60 por ciento de la población desaprueba la gestión del presidente Bernardo Arévalo y solo el 34% de los encuestados está de acuerdo con el manejo del Ejecutivo bajo su administración.
Asimismo, se informó que el 76% de guatemaltecos considera que el rumbo del país "es equivocado".
Panorama electoral, marcado por desconfianza ciudadana
La Fundación Libertad y Desarrollo compartió que este estudio de opinión se enfocó en comprender la percepción y la confianza de los guatemaltecos ante las próximas elecciones generales. Para ello, se abordaron temas como el conocimiento de los posibles candidatos y las expectativas de la ciudadanía hacia ellos.
Las entrevistas se llevaron a cabo entre el 7 y el 20 de mayo de 2026, con una muestra aleatoria de 1 mil 208 ciudadanos. El estudio cuenta con un margen de error de ±2.8 puntos y un nivel de confianza del 95 %.
En general, los resultados de la encuestan reflejan que existe desconfianza entre los ciudadanos con respecto a las próximas elecciones generales y poco conocimiento sobre los posibles candidatos. "A pesar de eso, la ciudadanía sí tiene claro lo que espera del próximo presidente", destacan las conclusiones.
Algunos de los datos compartidos sobre las respuestas de los guatemaltecos son:
- El 68 % de los encuestados confían poco o nada en que las elecciones de 2027 serán limpias y transparentes, y un 26 % expresa algún nivel de confianza.
- El 57 % dice no conocer lo suficiente a los posibles candidatos, y el 17 % señala que no hay ningún buen candidato.
- El 48 % está en desacuerdo con las campañas políticas anticipadas y el 34 % las considera aceptables.
- El 62 % de los encuestados considera que el costo de vida ha aumentado significativamente en los últimos cuatro meses.
- Acerca de las características más importantes para el próximo presidente, las tres menciones más altas fueron: la firmeza contra la delincuencia (37 %), la honestidad y la lucha contra la corrupción (32 %), y la capacidad para gobernar y ejecutar proyectos (23 %).
* Con información de FLD y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7