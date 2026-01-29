Presentan resultados de encuesta sobre gestión del Gobierno de Arévalo y situación de Guatemala

Una encuesta realizada por la Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup, cuyos resultados fueron difundidos este jueves 29 de enero, refleja que el 62% de la población incluida en el estudio desaprueba la gestión del presidente Bernardo Arévalo, que recientemente cumplió dos años de estar al frente del Gobierno de Guatemala.
La encuesta de percepción fue efectuada entre el 9 y el 17 de enero de 2026, con personas mayores de 18 años y a través de la técnica de investigación cuantitativa, mediante la entrevista "cara a cara". Los organizadores indicaron que para recabar la información se utilizó un instrumento pre estructurado con preguntas cerradas y abiertas donde se registró la opinión.
Se indicó que, al analizar los resultados, se determinó que el 62% de los encuestados no aprueba la gestión de Arévalo. Asimismo, el informe detalla que el 35% sí aprueba sus acciones en el Organismo Ejecutivo.
Al respecto, Paul Boteo, director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, dijo durante la presentación que, si se compara a Arévalo con los demás presidentes de la era democrática en el inicio de su tercer año de gobierno, sigue estando entre los tres peores. Sin embargo, ocupa una mejor posición con respecto al gobierno de Alejandro Giammattei en el mismo período.
Gobierno se pronuncia
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República emitió un pronunciamiento después de que se revelaran los resultados de la encuesta donde se observa una baja aceptación de la administración del mandatario.
"Siempre hemos dicho que las encuestas van y vienen, y nuestro trabajo no se determina por una medición coyuntural. El Gobierno ha sostenido una postura clara con respecto a las encuestas: las tomamos como datos que reflejan un momento de la opinión pública", expresó.
La oficina agregó que el Ejecutivo continúa avanzando en los planes y programas en beneficio del pueblo de Guatemala. Aseguró que se ha demostrado recientemente con "resultados concretos" en el segundo informe de gobierno, pero también con las metas que se ha trazado y que tienen como objetivo "responderle al pueblo digno".
"Más que preocuparnos, nos ocupan. Las estudiamos, pues cualquier medición nos ayuda a orientar mejor el trabajo en favor del pueblo. Sabemos que ese trabajo no es fácil", puntualizó.