Nuevo billete de 100 quetzales: así puedes conseguirlo

El Banco de Guatemala (Banguat) confirmó que el nuevo billete conmemorativo de Q100 se encuentra en circulación desde el lunes 25 de mayo, por lo que los guatemaltecos ya pueden obtenerlo. Este diseño se emitió para conmemorar 80 años de esa entidad y un siglo de la banca central.
Días atrás, al oficializarse su lanzamiento, el presidente de la institución, Álvaro González Ricci, expresó: "Los billetes conmemorativos tienen un componente emocional sumamente fuerte. Muchas veces se guardan, se coleccionan y pasan de generación en generación, porque terminan representando momentos importantes de la historia de un país. Y eso es exactamente lo que quisimos hacer con esta nueva emisión: crear una pieza que genere orgullo, identidad y confianza".
Las autoridades revelaron que se imprimieron más de 15 millones de nuevos billetes. Los mismos son de curso legal y circularán junto a los del diseño que estaba circulando hasta la fecha, sin restricción alguna.
¿Dónde obtenerlo?
De acuerdo con la información oficial, hay distintas maneras en las que los ciudadanos pueden tener acceso a los billetes conmemorativos, entre estas:
- Acudir al Banguat, donde fueron habilitadas 10 ventanillas para este proceso. Se podrá entregar un billete del diseño regular y solicitar uno conmemorativo.
- Solicitarlo en agencias bancarias.
- Transacciones ordinarias: los billetes conmemorativos circulan junto con los del diseño que se tenía en uso hasta ahora.
Características del nuevo billete
El Banguat indicó que el nuevo billete de Q100 combina elementos históricos con nuevas medidas de autenticidad, entre estas, un hilo de seguridad, marca de agua, microtextos, relieves táctiles y sistema braille para fortalecer la seguridad y accesibilidad de la moneda. Además, destacó otras de las características de la pieza:
- Del diseño de 1960 se retomaron componentes como el quetzal en vuelo. En tanto, la obra "Indio de Nahualá" se incorpora como parte de una marca de agua y del hilo de seguridad.
- Marcos: Cuentan con números y patrones de seguridad que se alinean con sus predecesores.
- El diseño actual de Q100 también aporta elementos esenciales, como la efigie del obispo Francisco Marroquín, como eje del adverso para representar educación y formación institucional.
- En el reverso, el diseño destaca la antigua universidad de San Carlos de Borromeo, que rememora 350 años de historia, conocimiento y tradición académica.
- Además de la impresión, cuenta con elementos como marcos, textos y barras distintivos.