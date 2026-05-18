 Presidente del Banguat insta al Congreso a aprobar Ley Antilavado
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Presidente del Banguat insta al Congreso a aprobar Ley Antilavado

El proyecto de ley busca actualizar la normativa vigente desde 2001 con herramientas modernas y armonizada con estándares internacionales.

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Sesión en el Congreso de este martes., Foto Congreso
Sesión en el Congreso de este martes. / FOTO: Foto Congreso

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala, le hizo un llamado a los diputados para que se apruebe la ey integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento ilícito, al considerar que están contra el tiempo y de no aprobarse, Guatemala podría ser incluida en la lista gris de Gafilat.

"Esta ley, se esperaba que se aprobara, habíamos entendido que había un consenso en el Congreso, aparentemente hay una enmiendas que se presentaron en el pleno, las cuales no tenían los consensos necesarios", indicó González Ricci. 

Agregó que es sumamente importante, agregó que la revisión formal será a principios del principio del próximo año y al no contar con la ley aprobada , Guatemala podría entrar a una lista gris, "Sería nefasto para el país, toda la estrategia de grado de inversión, dejaría de ser viable, habría menos confianza en los inversionistas", manifestó. 

La aprobación de la nueva ley antilavado de dinero en Guatemala enfrenta obstáculos significativos en el Congreso. El diputado Luis Contreras Colindres, presidente de ese organismo, explicó que, aunque hay consenso en la importancia de la norma, persisten dudas y resistencias clave entre los legisladores.

Contreras enfatizó que actualmente hay cerca de noventa diputados convencidos, pero para alcanzar la aprobación final se requieren 107 votos.

La inclusión de los notarios como sujetos obligados a reportar actividades sospechosas es el principal motivo de desacuerdo. Contreras recuerda que en 2001 se incluyeron a contadores y auditores y que ahora la petición internacional es que los notarios también sean contemplados. Sin cumplir esta exigencia, advirtió, Guatemala no superará las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El diputado explicó que, a pesar de haber alcanzado consensos en comisiones parlamentarias, surgieron nueve nuevas enmiendas de última hora, de las cuales cinco no habían sido discutidas previamente y cuatro buscaban modificar enmiendas ya consensuadas.

"No puedo echar a andar una ley con cambios que no conozco porque si saco a Guatemala de la lista de GAFI soy responsable de que la ley no pase", sentenció.

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Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*

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