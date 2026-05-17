 ¿Consuelo Porras mantendrá su esquema de seguridad?
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¿Consuelo Porras mantendrá su esquema de seguridad?

El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, se refirió al proceso de transición realizado en el Ministerio Público y la situación actual de su antecesora tras salir de la institución.

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La fiscal general, Consuelo Porras, presenta su cuarto informe anual de labores 2025-2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
La fiscal general, Consuelo Porras, presenta su cuarto informe anual de labores 2025-2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, quien tomó posesión del cargo este domingo 17 de mayo, se refirió al análisis que se realizará para definir el estado de la entidad tras concluir la gestión de su antecesora Consuelo Porras y abordó el tema de la seguridad personal asignada a la exfuncionaria.

Según explicó, atendiendo el principio de legalidad y objetividad, se tiene prevista una auditoría interna que se llevará a cabo acerca de los distintos casos y aspectos relacionados con el ente investigador.

Expuso que el análisis también sería sobre la situación de Porras o cualquier otro integrante del ente investigador que haya sido señalado públicamente a nivel nacional e internacional. Tanto la exfiscal como su equipo cercano de trabajo tienen sanciones en su contra emitidas por Estados Unidos y la Unión Europea, que los vinculan con posible corrupción y actos contra la democracia.

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Salida de Porras del MP y su actual situación de seguridad

Las declaraciones de García Luna surgieron en su primera conferencia tras asumir el cargo, donde también habló sobre el proceso de traspaso de mando en el MP. Compartió que se reunió con Porras para la transición, lo cual se dio, según sus palabras, en un ambiente de cordialidad y "no intimidante". Compartió que los equipos de transición de las administraciones saliente y entrante revisaron la documentación para que pudiera asumir.

Al ser cuestionado sobre Porras, su actuar en las últimas horas y su futuro tras salir de la Fiscalía General, compartió: "Hasta el día de ayer ella estuvo acá. Me entregó anoche el cargo a mí y yo tomé posesión".

También habló del esquema de seguridad con el que la exfuncionaria quedaría a partir de ahora. Mencionó que, como fiscal general saliente, este sería mucho más reducido que lo que se le había asignado.

"Eso es un análisis de evaluación de riesgo que se va a desarrollar para emitir el comunicado, el acuerdo respectivo y las instrucciones. Pero sí, el nivel de riesgo de un funcionario, independientemente del reclamo que pueda haber a su gestión sea buena o sea mala, lo que ocupó, tendría que ser de acuerdo a eso", compartió.

Finalmente, expuso que tiene la seguridad, por lo que se platicó en el marco de los informes de la Contraloría General de Cuentas, de que el esquema con el que quedaría a partir de ahora, "si es que ella se encuentra en el país", es mucho menor que el que había tenido.

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