 Guatemalteca de 100 años recibe saludo especial del presidente
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Guatemalteca cumple 100 años y recibe emotiva felicitación por parte del presidente Arévalo

El bisnieto explicó cómo solicitó la carta de felicitación al mandatario para hacerle un regalo especial a su bisabuela en su día. Agregó que ella conoció en persona a Juan José Arévalo Bermejo.

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Margoth cumple 100 años y recibe emotiva felicitación, X
Margoth cumple 100 años y recibe emotiva felicitación / FOTO: X

Cumplir 100 años es algo que se debe festejar y esta familia realizó las gestiones para que la bisabuelita recibiera una felicitación por parte del presidente Bernardo Arévalo. Margoth Chang Martínez cumplió el pasado 16 de mayo un siglo de vida, y su bisnieto realizó las gestiones para que recibiera una felicitación firmada por el mandatario.

"No dudo que a lo largo de estos años usted ha transferido mucha sabiduría, siendo un pilar muy importante y gran ejemplo para muchas generaciones de su familia y amigos", 

detalla la misiva firmada por Arévalo.

El detalle presidencial viene acompañado por una foto de Arévalo con la felicitación y una carta firmada y sellada.

El bisnieto contó en redes sociales que su abuelita conoció personalmente a Juan José Arévalo Bermejo, padre del mandatario, e indicó que realizó la gestión para recibir el referido detalle por medio de la secretaría privada de la Presidencia a través de un memorial.

Arévalo envía carta a guatemaltecos 

La noche del pasado domingo, 17 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo dirigió un mensaje a los guatemaltecos por medio de cadena nacional, en el que apareció redactando una carta para la población en relación al final de la gestión de Consuelo Porras, luego de ocho años al frente del Ministerio Público. 

 "Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de nuestra patria", 

destacó. 

En su mensaje, el mandatario destacó que la práctica de redactar misivas la realizaba también su padre, Juan José Arévalo Bermejo, quien dirigió el país de 1945 a 1951.

"Apenas asumí como Presidente Constitucional de la República le hice un llamado a Consuelo Porras para que dejara el cargo; presenté ante el Congreso de la República una iniciativa legal para que rindiera cuentas, pero se negaron a conocerla", recordó Arévalo en su mensaje. 

Arévalo considera que llegó el fin del secuestro del MP

El jefe del Organismo Ejecutivo resaltó que la salida de Consuelo Porras “pone fin al secuestro del MP por parte de redes político criminales”

El jefe del Ejecutivo añadió que "frente a esta resistencia, nuestro gobierno sostuvo su trabajo aún frente a un Ministerio Público dedicado a defender a las estructuras que en el pasado bloquearon procesos"-

Persiguieron de manera cobarde y montaron falsedades para obstaculizar nuestras acciones, incluyendo la persecución directa a los funcionarios de mi gobierno", indicó Arévalo.

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