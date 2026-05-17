Presidente Bernardo Arévalo emite mensaje para la nación

El presidente, Bernardo Arévalo, dirigió un mensaje a la nación este domingo, 17 de mayo de 2026, afirmando que "hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de nuestra patria." El mandatario resaltó la salida de María Consuelo Porras Argueta del cargo de Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP).
El mandatario aseguró que la salida de Porras "pone fin al secuestro de esta institución por redes político criminales que la instrumentalizaron para perpetrar la corrupción y asegurar impunidad". Arévalo señaló que "en momentos como los actuales, vemos que está lucha avanza y se sostiene".
Para el mandatario Arévalo "hay cambios importantes que están ocurriendo en el país con la salida de Porras". Además, indicó que "durante años usaron la institución para causar un profundo daño a Guatemala, facilitando operaciones delictivas del crimen organizado, desprotegido nuestro territorio ante el tráfico de drogas y abusando del poder en las múltiples formas en que la corrupción de unos pocos ha despojado a las grandes mayorías".
El gobernante también habló del secuestro de la justicia, "para usarla como un arma de intimidación, persecución y castigo para toda persona que obstaculizará sus acciones o sus maquinaciones corruptas". Según Arévalo, se criminalizó a operadores de justicia como Virginia Laparra, periodistas como José Rubén Zamora y defensores de derechos humanos, así como decenas de hermanos encarcelados o forzados al exilio, cuyos derechos básicos fueron violados constantemente".
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Arévalo hace una reseña del pulso con Porras
"Apenas asumí como Presidente Constitucional de la República le hice un llamado a Consuelo Porras para que dejara el cargo; presenté ante el Congreso de la República una iniciativa legal para que rindiera cuentas, pero se negaron a conocerla", recordó Arévalo.
El jefe del Ejecutivo añadió que "frente a esta resistencia, nuestro gobierno sostuvo su trabajo aún frente a un Ministerio Público dedicado a defender a las estructuras que en el pasado bloquearon procesos"-
"Persiguieron de manera cobarde y montaron falsedades para obstaculizar nuestras acciones, incluyendo la persecución directa a los funcionarios de mi gobierno", indicó Arévalo.
Acerca de las denuncias lamentó que eran ignoramos, pese a que fueron puestas a la luz pública. "Inventaron absurdos para acosar e intimidarlos, llegaron incluso a someter a proceso y encarcelar abusivamente a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, funcionarios de mi administración".
Resalta las protestas de 2023
Arévalo recordó como los funcionarios anteriores -Pacheco y Chaclán- trabajaron como líderes indígenas, encabezando heroicamente la resistencia pacífica que en 2023 impidió que las redes de corrupción le robaran las elecciones al pueblo de Guatemala.
El mandatario consideró que esas redes criminales generaron miedo y enojo y frustración en varios sectores de la sociedad, que en su momento llamaron al gobierno a usar la fuerza para expulsar a Consuelo Porras del MP.
Arévalo indicó que esos llamados le instaban a usar acciones de hecho, o en los límites de los marcos legales. "Entiendo esta forma de pensar, que no es más que el modo histórico en que hemos actuado como sociedad responder a la violencia, pero con más violencia, en un ciclo sin fin", declaró.