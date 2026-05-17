UE saluda nombramiento de nuevo Fiscal General en Guatemala y pide fortalecer independencia del MP

La Unión Europea (UE) destacó este domingo, 17 de mayo, la toma de posesión de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público de Guatemala, en el marco del proceso de renovación de autoridades judiciales y electorales de 2026.
A través de un comunicado emitido por la Misión de Acompañamiento de la UE, el organismo señaló que el proceso de selección y designación se desarrolló con "alto grado de publicidad" y dentro de los plazos legales establecidos, pese a las acciones judiciales y revisiones ordenadas por la Corte de Constitucionalidad.
La misión europea indicó que la conformación de la nómina final y el posterior nombramiento presidencial mantuvieron "la certeza jurídica sobre la validez de la nómina y del nombramiento", lo que consideró un avance para el fortalecimiento del Estado de derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos en Guatemala.
Insta a actuar de forma independiente
La UE afirmó que el cambio de liderazgo en el Ministerio Público representa "una oportunidad para poner fin a las prácticas de criminalización" que, según el comunicado, afectaron a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.
En el documento también se hizo referencia a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, sobre quienes la misión expresó preocupación debido a supuestos retrasos injustificados en sus procesos judiciales y limitaciones en el acceso efectivo a recursos legales.
La Misión de Acompañamiento exhortó al nuevo Fiscal General a garantizar que el equipo del Ministerio Público actúe con independencia, transparencia, objetividad e imparcialidad, elementos que calificó como esenciales para recuperar la confianza ciudadana en la institución.
La delegación europea recordó que su misión fue desplegada para observar los procesos de selección y nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Fiscal General. Además, anunció que presentará un informe público sobre sus observaciones durante el mes de junio.