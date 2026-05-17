 UE saluda nombramiento de nuevo Fiscal General en Guatemala y pide fortalecer independencia del MP
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UE saluda nombramiento de nuevo Fiscal General en Guatemala y pide fortalecer independencia del MP

La misión europea afirmó que el cambio de liderazgo en el Ministerio Público representa "una oportunidad para poner fin a las prácticas de criminalización" .

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La Unión Europea (UE) destacó este domingo, 17 de mayo, la toma de posesión de Gabriel Estuardo García Luna como nuevo Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público de Guatemala, en el marco del proceso de renovación de autoridades judiciales y electorales de 2026.

A través de un comunicado emitido por la Misión de Acompañamiento de la UE, el organismo señaló que el proceso de selección y designación se desarrolló con "alto grado de publicidad" y dentro de los plazos legales establecidos, pese a las acciones judiciales y revisiones ordenadas por la Corte de Constitucionalidad.

La misión europea indicó que la conformación de la nómina final y el posterior nombramiento presidencial mantuvieron "la certeza jurídica sobre la validez de la nómina y del nombramiento", lo que consideró un avance para el fortalecimiento del Estado de derecho, la democracia y la protección de los derechos humanos en Guatemala.

Insta a actuar de forma independiente

La UE afirmó que el cambio de liderazgo en el Ministerio Público representa "una oportunidad para poner fin a las prácticas de criminalización" que, según el comunicado, afectaron a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil.

En el documento también se hizo referencia a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, sobre quienes la misión expresó preocupación debido a supuestos retrasos injustificados en sus procesos judiciales y limitaciones en el acceso efectivo a recursos legales.

La Misión de Acompañamiento exhortó al nuevo Fiscal General a garantizar que el equipo del Ministerio Público actúe con independencia, transparencia, objetividad e imparcialidad, elementos que calificó como esenciales para recuperar la confianza ciudadana en la institución.

La delegación europea recordó que su misión fue desplegada para observar los procesos de selección y nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Fiscal General. Además, anunció que presentará un informe público sobre sus observaciones durante el mes de junio.

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