 Misión de la UE concluye visita en Guatemala: Cuarta ronda
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Unión Europea concluye cuarta visita de misión de acompañamiento en Guatemala

En el marco de su visita, la misión europea manifestó su preocupación por la situación en la USAC, señalando irregularidades en la integración del Consejo Superior Universitario.

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Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) electos para el periódo 2026-2032., Omar Solís/Emisoras Unidas
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) electos para el periódo 2026-2032. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La Misión de Acompañamiento de la Unión Europea a los procesos de renovación de autoridades judiciales y electorales en Guatemala concluyó su cuarta visita al país, marcada por la toma de posesión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2026-2032 y la juramentación de los nuevos integrantes de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.

Según el comunicado oficial, la renovación de estas instituciones representa un elemento clave para la estabilidad democrática del país, así como para el fortalecimiento del Estado de derecho. La misión destacó que ambos órganos tienen un papel fundamental en garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a votar y ser electo en los próximos procesos electorales.

Preocupación por situación en la USAC

En el marco de su visita, la misión europea manifestó su preocupación por la situación en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), señalando irregularidades en la integración del Consejo Superior Universitario, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de las decisiones adoptadas.

Asimismo, indicó que el proceso de elección del rector enfrenta riesgos debido a intentos de manipulación, particularmente por la obstaculización de las acreditaciones de los cuerpos electorales legítimamente electos.

La misión también advirtió sobre un clima de temor e intimidación dentro de la comunidad universitaria, derivado de acciones de criminalización y acoso administrativo contra estudiantes, docentes y trabajadores. A esto se suman reportes de falta de transparencia en la toma de decisiones y episodios de violencia que ponen en riesgo la integridad de miembros de la universidad, especialmente de quienes han expresado críticas hacia las autoridades actuales.

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Unión Europea Guatemala - X
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Misión Unión Europea - X
  • Llamado a garantizar la legalidad del proceso

Ante este panorama, la misión hizo un llamado a las autoridades de la USAC y del sistema de justicia para asegurar que la elección de rector, programada para el próximo 8 de abril, se realice respetando la legalidad y legitimidad del proceso.

En ese sentido, subrayó la importancia de permitir la participación de todos los cuerpos electorales en condiciones libres y seguras, destacando que la credibilidad institucional de la universidad tiene un impacto directo en la confianza ciudadana y en la estabilidad democrática del país.

La Unión Europea también enfatizó que la USAC desempeña un rol trascendental en la vida política y democrática de Guatemala, al ser una institución clave en la educación superior y en la participación en diversos procesos de elección de segundo grado.

Finalmente, la misión informó que continuará dando seguimiento cercano a este proceso, en respuesta a múltiples solicitudes para observar la elección universitaria, como parte de su acompañamiento a los procesos institucionales que se desarrollan en el país durante este semestre.

OEA reitera el llamado a la transparencia en la elección del fiscal y rector en Guatemala

La OEA enfatizó que la evaluación de méritos y honorabilidad de los candidatos no debe ser un trámite formal, sino un proceso verificable.

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