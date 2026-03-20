 En ceremonia privada, asumen nuevos magistrados del TSE
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En ceremonia privada, asumen nuevos magistrados del TSE

Los nuevos magistrados estarán en funciones en el período 2026-2032.

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Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) electos para el período 2026-2032 tomaron posesión de sus cargos este viernes 20 de marzo durante una ceremonia privada que se llevó a cabo en la sede central de la entidad, en Ciudad de Guatemala.

En el acto en el que se oficializó la transición de autoridades electorales participaron los magistrados salientes y entrantes, con excepción de Mario Alexánder Velásquez, nuevo integrante titular del pleno que no pudo acudir por temas de salud.

Tras finalizar el traspaso de mando, los integrantes de la nueva magistratura brindaron unas breves declaraciones a los medios de comunicación en las que señalaron que estarían sosteniendo una reunión durante la presente jornada para abordar diversos temas y concluir con firmas de actas.

Asimismo, sesionarán en el marco del relevo de autoridades para darle posesión a la nueva presidenta del órgano electoral, Rosa Rivera Acevedo, a quien le corresponde tomando en cuenta la rotación que se hace para ocupar el cargo.

La presidencia la ejercen los cinco magistrados titulares del TSE. Se rota en cinco períodos iguales durante los seis años que dura la magistratura. Empieza el magistrado de mayor edad y luego los demás en orden descendente de edad.

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