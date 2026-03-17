Congreso juramenta a magistrados del TSE para el período 2026-2032

El Congreso de la República juramentó este martes, 17 de marzo, a los cinco magistrados titulares y cinco suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) electos para el período 2026-2032. El proceso se llevó a cabo en el marco de la 17ª sesión ordinaria.
El presidente del Legislativo, Luis Contreras, le dio lectura al acuerdo legislativo 9-2026, por medio del cual se oficializó la designación de las nuevas autoridades electorales que tendrán a su cargo coordinar los próximos procesos de Elecciones Generales en Guatemala.
Mientras los profesionales designados se encontraban en el hemiciclo parlamentario, el legislador mencionó los nombres de cada uno de ellos e indicó que fueron llamados a ese Organismo en cumplimiento de la referida normativa para prestar el juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República.
"Señores magistrados electos, les solicito levantar su mano derecha, y al honorable pleno, ponerse de pie. Abogados electos magistrados titulares y suplentes del TSE, juran ante Dios y por su honor como ciudadanos guatemaltecos ser fieles, leales y obedientes a la Constitución, cumplirla y velar por su cumplimiento, juran fortalecer el estado constitucional de derecho y democrático del país y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la nación en el desempeño de sus cargos", expresó Contreras.
Los nuevos magistrados del TSE que asumirán el cargo en los próximos días son:
Titulares
- Mario Alexander Velásquez Pérez.
- Roberto Estuardo Morales Gómez.
- Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo.
- Karin Virginia Romero Figueroa.
- Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.
Suplentes
- Giovanni Francisco Soto Santos.
- Joaquín Rodrigo Flores Guzmán.
- Francisco Javier Puac Choz.
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda.
- Alfredo Skinner - Klée Arenales.