Los magistrados electos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Quelvin Jiménez y Mario Velásquez, consideran que debe recuperarse la confianza en ese ente y promover reformas constitucionales para desentrampar el empadronamiento y la Ley electoral y de Partidos Políticos.
Nacionales
Magistrados electos del TSE plantean recuperar la confianza y promover reformas a la Ley Electoral
Dos titulares electos para el tribunal electoral se refirieron a los desafíos que podrían enfrentar en su gestión.
- por Nancy Alvarez
- 15:09, Mar 12 2026
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
Descubre más contenidos en radiosguate.com
Moda Y Belleza
¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo
- por Monica Avila
- 01:30 PM, Feb 24
Gaming
Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película
- por Monica Avila
- 08:18 PM, Feb 16
Horóscopos y más contenidos en latronadora.com
×
¿Activar notificaciones?
Recibe las últimas novedades directamente en tu dispositivo.