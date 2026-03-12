 Magistrados electos del TSE plantean recuperar la confianza y promover reformas a la Ley Electoral
Nacionales

Magistrados electos del TSE plantean recuperar la confianza y promover reformas a la Ley Electoral

Dos titulares electos para el tribunal electoral se refirieron a los desafíos que podrían enfrentar en su gestión.

Compartir:
Sede central del Tribunal Supremo Electoral,
Sede central del Tribunal Supremo Electoral / FOTO:

Los magistrados electos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Quelvin Jiménez y Mario Velásquez, consideran que debe recuperarse la confianza en ese ente y promover reformas constitucionales para desentrampar el empadronamiento y la Ley electoral y de Partidos Políticos.

En Portada

Guatemala concluyó la renovación de tribunal constitucionalt
Nacionales

Guatemala concluyó la renovación de tribunal constitucional

12:28 PM, Mar 12
Incendio forestal se propaga y consume decenas de viviendas en la zona 7t
Nacionales

Incendio forestal se propaga y consume decenas de viviendas en la zona 7

10:18 AM, Mar 12
Líder supremo de Irán dice que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerradot
Internacionales

Líder supremo de Irán dice que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado

01:21 PM, Mar 12
Nombramientos arbitrales para la fecha 13 del Clausura 2026t
Deportes

Nombramientos arbitrales para la fecha 13 del Clausura 2026

03:16 PM, Mar 12
Claudia Sheinbaum descarta suspensión de Mundial 2026t
Deportes

Claudia Sheinbaum descarta suspensión de Mundial 2026

11:10 AM, Mar 12

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga NacionalEE.UU.redes socialesIránDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos