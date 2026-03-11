 TSE saluda elección de nueva magistratura y reafirma compromiso con la democracia
Nacionales

TSE saluda elección de nueva magistratura y reafirma compromiso con la democracia

Las actuales autoridades electorales reconocieron y valoraron el trabajo realizado por el Congreso de la República en la elección de la VIII Magistratura.

magistrados TSE,
magistrados TSE / FOTO:

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gabriel Vladimir Aguilera, y el pleno de magistrados emitieron un pronunciamiento este miércoles, 11 de marzo, en seguimiento a la elección de las nuevas autoridades de esa institución que se llevó a cabo en el Congreso de la República.

"El TSE reconoce y valora el trabajo realizado por el Congreso de la República en la elección de la VIII Magistratura de este órgano electoral, que ejercerá funciones durante el período 2026-2032", señalaron.

Además, expresaron sus felicitaciones a los magistrados y magistradas electas, a quienes les desearon "el mayor de los éxitos en el fortalecimiento de la democracia".

Los actuales magistrados aseguraron que el tribunal es "un bastión de la sociedad guatemalteca" que cuenta con personal altamente calificado y con vasta experiencia en materia electoral y que, junto a la población guatemalteca y los partidos políticos, podrán trabajar de la mano en favor de la democracia.

