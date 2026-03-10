 Congreso elige a magistrados del TSE
Nacionales

Congreso elige a magistrados del TSE

Ellos son los magistrados que estarán a cargo de celebrar las elecciones generales de 2027 y 2032.

Compartir:
El Congreso eligió a los magistrados del TSE., Foto Omar Solís
El Congreso eligió a los magistrados del TSE. / FOTO: Foto Omar Solís

El Congreso de la República eligió la noche de este martes 10 de marzo a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que tendrá a su cargo la celebración de las elecciones generales del 2027 y 2032.

La sesión comenzó pasadas las 14:00 horas; sin embargo, durante más de tres horas diputados se reunieron fuera del hemiciclo para alcanzar consensos y finalmente ingresaron para realizar la votación.  Para la votación de cada candidato se acordó un tiempo de 1:30 minutos.

Magistrados titulares del TSE:

Mario Alexander Velásquez Pérez, 153 votos

Roberto Estuardo Morales Gómez, 130 votos

Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, 155 votos

Karin Virginia Romero Figueroa, 155 votos 

Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, 154 votos.

Magistrados suplentes:

Giovanni Francisco Soto Santos, 134 votos

Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, 155 votos

Francisco Javier Puac Choz, 152 votos

Sergio Amadeo Pineda Castañeda, 150 votos

Alfredo Skinner-Klée Arenale, 148 votos

Al final de la elección los miembros de la bancada Vamos celebraron la elección de los magistrados del ente electoral. 

Desafíos 

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro,  én se refirió a los retos que estarían enfrentando los próximos magistrados del TSE, que deberán asumir sus cargos el próximo 20 de marzo para ejercer durante los próximos cuatro años.

Entre los puntos primordiales que deben atenderse, mencionó la recuperación de la confianza, buscar mecanismos ante la confrontación que ha surgido en la ciudadanía y los partidos políticos, así como fortalecer las estrategias para incentivar a los guatemaltecos para que se involucren en las actividades que están a pocos meses de iniciarse.

"La confianza está, en estos momentos, todavía muy confrontada. Todavía hay mucho odio (...) Hay que trabajar muchísimo. La ciudadanía ha perdido confianza hacia el TSE y hacia los partidos políticos. Estamos a menos de ocho meses de una convocatoria. El problema es encontrar la gente que quiera servir. Ha sido un desgaste que va a costar muy caro; falta mucho por hacer. No hay diálogo político"

En ese sentido, resaltó la importancia de acompañar al nuevo tribunal como ciudadanos para que sienta que tiene la confianza y el respaldo para hacer este evento electoral que, según sus palabras, "va a ser importantísimo".

Guatemala reafirma su respaldo a la CIDH contra el crimen organizado

El 195 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se desarrolla en el país.

Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Congreso elige a magistrados del TSEt
Nacionales

Congreso elige a magistrados del TSE

08:45 PM, Mar 10
Renuncia Jorge Miguel Castillo como superintendente de Competencia t
Nacionales

Renuncia Jorge Miguel Castillo como superintendente de Competencia

10:01 PM, Mar 10
Presidente de Alemania realizará visita oficial a Guatemalat
Nacionales

Presidente de Alemania realizará visita oficial a Guatemala

09:38 PM, Mar 10
Barcelona rescata un empate ante Newcastle en el tiempo añadidot
Deportes

Barcelona rescata un empate ante Newcastle en el tiempo añadido

04:00 PM, Mar 10
VIDEO. Tottenham reemplaza a su portero en apenas 17 minutost
Deportes

VIDEO. Tottenham reemplaza a su portero en apenas 17 minutos

02:50 PM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadredes socialesLiga NacionalEE.UU.JusticiaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos