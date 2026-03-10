Congreso elige a magistrados del TSE

El Congreso de la República eligió la noche de este martes 10 de marzo a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que tendrá a su cargo la celebración de las elecciones generales del 2027 y 2032.
La sesión comenzó pasadas las 14:00 horas; sin embargo, durante más de tres horas diputados se reunieron fuera del hemiciclo para alcanzar consensos y finalmente ingresaron para realizar la votación. Para la votación de cada candidato se acordó un tiempo de 1:30 minutos.
Magistrados titulares del TSE:
Mario Alexander Velásquez Pérez, 153 votos
Roberto Estuardo Morales Gómez, 130 votos
Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo, 155 votos
Karin Virginia Romero Figueroa, 155 votos
Quelvin Otoniel Jiménez Villalta, 154 votos.
Magistrados suplentes:
Giovanni Francisco Soto Santos, 134 votos
Joaquín Rodrigo Flores Guzmán, 155 votos
Francisco Javier Puac Choz, 152 votos
Sergio Amadeo Pineda Castañeda, 150 votos
Alfredo Skinner-Klée Arenale, 148 votos
Al final de la elección los miembros de la bancada Vamos celebraron la elección de los magistrados del ente electoral.
Desafíos
La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, én se refirió a los retos que estarían enfrentando los próximos magistrados del TSE, que deberán asumir sus cargos el próximo 20 de marzo para ejercer durante los próximos cuatro años.
Entre los puntos primordiales que deben atenderse, mencionó la recuperación de la confianza, buscar mecanismos ante la confrontación que ha surgido en la ciudadanía y los partidos políticos, así como fortalecer las estrategias para incentivar a los guatemaltecos para que se involucren en las actividades que están a pocos meses de iniciarse.
"La confianza está, en estos momentos, todavía muy confrontada. Todavía hay mucho odio (...) Hay que trabajar muchísimo. La ciudadanía ha perdido confianza hacia el TSE y hacia los partidos políticos. Estamos a menos de ocho meses de una convocatoria. El problema es encontrar la gente que quiera servir. Ha sido un desgaste que va a costar muy caro; falta mucho por hacer. No hay diálogo político"
En ese sentido, resaltó la importancia de acompañar al nuevo tribunal como ciudadanos para que sienta que tiene la confianza y el respaldo para hacer este evento electoral que, según sus palabras, "va a ser importantísimo".
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*