Magistrada Alfaro: Retos para el próximo TSE en Guatemala

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, se refirió este martes 10 de marzo al proceso de elección de las próximas autoridades de esa entidad que está se tiene previsto que el Congreso de la República lleve a cabo esta semana.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, la togada advirtió que la decisión que actualmente se encuentra en manos del Legislativo es de gran importancia, pero también compleja, debido a que ese proceso suele implicar negociaciones políticas.
"Una elección muy complicada porque son 107 votos y eso también es importante porque se crea también un método de negociación política. Y esperemos que las señoras diputadas y los señores diputados tomen las mejores decisiones porque les van a afectar, porque ellos son la clase política, o les van a beneficiar a las personas que hoy consideren que salgan electas", dijo.
Añadió que es importante que se designen magistrados idóneos, especialmente en un contexto en el que, incluso años después, se mantienen señalamientos de un supuesto fraude electoral en el proceso de 2023.
"Todavía hay personas, imagínense, personas graduadas de universidades, con postgrados y muchos de ellos educadores, que todavía dicen que hubo fraude. Todo esto ha impactado enormemente el tema político partidario, a quienes la Constitución también en la ley Electoral y de Partidos Políticos les asigna el papel protagónico de garantizar la transparencia en los resultados, a través de sus fiscales que deben tener en las mesas", expresó.
Alfaro indicó que lo que se vivió hace tres años en el marco de las elecciones pasadas fue "gravísimo" y no se puede repetir. También hizo referencia a señalamientos que han surgido de la presunta implicación del personal del TSE en la alteración de datos de resultados y rechazó que eso haya podido ocurrir.
"No hay por dónde se pueda dudar que el tribunal pudo haber alterado los resultados. ¿Cómo podíamos nosotros como magistrados alterar esos resultados que devenían de las juntas receptoras de votos? Nosotros no los contamos", enfatizó.
Desafíos para nuevas autoridades electorales
Alfaro también se refirió a los retos que estarían enfrentando los próximos magistrados del TSE, que deberán asumir sus cargos el próximo 20 de marzo para ejercer durante los próximos cuatro años.
Entre los puntos primordiales que deben atenderse, mencionó la recuperación de la confianza, buscar mecanismos ante la confrontación que ha surgido en la ciudadanía y los partidos políticos, así como fortalecer las estrategias para incentivar a los guatemaltecos para que se involucren en las actividades que están a pocos meses de iniciarse.
"La confianza está, en estos momentos, todavía muy confrontada. Todavía hay mucho odio (...) Hay que trabajar muchísimo. La ciudadanía ha perdido confianza hacia el TSE y hacia los partidos políticos. Estamos a menos de ocho meses de una convocatoria. El problema es encontrar la gente que quiera servir. Ha sido un desgaste que va a costar muy caro; falta mucho por hacer. No hay diálogo político"
En ese sentido, resaltó la importancia de acompañar al nuevo tribunal como ciudadanos para que sienta que tiene la confianza y el respaldo para hacer este evento electoral que, según sus palabras, "va a ser importantísimo".