 Congreso elegirá magistrados del TSE este martes
Nacionales

Congreso elegirá este martes a magistrados del TSE; Arévalo afirma que es una "cita con la democracia"

Los diputados deberán elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral de una nómina de 20 aspirantes. El presidente Bernardo Arévalo señaló que la decisión será clave para garantizar procesos electorales libres.

Compartir:
TSE-tribunal-supremo-electoral-emisoras-unidas.webp,
TSE-tribunal-supremo-electoral-emisoras-unidas.webp / FOTO:

El Congreso de la República tiene previsto llevar a cabo este martes, 10 de marzo, la elección de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que estarán en funciones en el período 2026-2032. La sesión está programada para horas de la tarde.

El presidente del Legislativo, Luis Contreras, brindó detalles al respecto del tema hoy luego de que finalizara la reunión de jefes de bloque donde se acordó la agenda para las próximas plenarias. Según explicó, si no se logra finalizar mañana con el proceso para designar a las nuevas autoridades electorales, se continuará con el tema en la plenaria del jueves 12 de marzo.

En tanto, de ser necesario, se declararía una sesión permanente hasta concluir con ese acto, según la información difundida por ese organismo.

Los nuevos magistrados serán elegidos de una nómina de 20 aspirantes que la comisión de postulación respectiva elaboró tras evaluar decenas de expedientes de profesionales que aspiraban al cargo. Corresponde nombrar cinco titulares y cinco suplentes.

Arévalo tras reelección de Molina Barreto y Rosales: “La batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa”

Antes de la elección, el mandatario Bernardo Arévalo instó a los diputados a votar con libertad y sin responder a presiones externas para lograr tener una Corte de Constitucionalidad íntegra.

Arévalo señala "cita" del Legislativo "con la democracia"

El presidente Bernardo Arévalo se refirió al tema de la elección del TSE durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, donde indicó que mañana el Congreso de la República tiene una "cita importante con la democracia del país".

El mandatario consideró que el último proceso electoral evidenció dos cosas fundamentales. El primero, que una democracia necesita de instituciones electorales robustas e independientes, capaces de defender la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

El segundo, que cuando estas instituciones "son atacadas", el pueblo no está dispuesto a perder su voz, ser silenciado y que le quiten la posibilidad de elegir libremente su propio destino

"Mañana se define quiénes defenderán nuestra democracia en el ámbito electoral, lo que está en juego es la libertad de las y los guatemaltecos a elegir, a actuar y a construir un mejor futuro", puntualizó.

En Portada

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al paíst
Nacionales

Misión de Acompañamiento de la Unión Europea inicia cuarta visita al país

08:20 PM, Mar 09
PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal Generalt
Nacionales

PEI-GT invita a compartir información relevante sobre aspirantes a Fiscal General

07:35 PM, Mar 09
Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campot
Nacionales

Delegación de CIDH visita en prisión a Pacheco, Chaclán y exfiscal Campo

08:53 PM, Mar 09
Anuncian los combates de La Velada del Año 6t
Deportes

Anuncian los combates de La Velada del Año 6

04:29 PM, Mar 09
LaLiga presenta un balón especial contra el racismot
Deportes

LaLiga presenta un balón especial contra el racismo

02:37 PM, Mar 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadLiga NacionalEstados Unidosredes socialesEE.UU.JusticiaFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos