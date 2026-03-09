Congreso elegirá magistrados del TSE este martes

El Congreso de la República tiene previsto llevar a cabo este martes, 10 de marzo, la elección de los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que estarán en funciones en el período 2026-2032. La sesión está programada para horas de la tarde.
El presidente del Legislativo, Luis Contreras, brindó detalles al respecto del tema hoy luego de que finalizara la reunión de jefes de bloque donde se acordó la agenda para las próximas plenarias. Según explicó, si no se logra finalizar mañana con el proceso para designar a las nuevas autoridades electorales, se continuará con el tema en la plenaria del jueves 12 de marzo.
En tanto, de ser necesario, se declararía una sesión permanente hasta concluir con ese acto, según la información difundida por ese organismo.
Los nuevos magistrados serán elegidos de una nómina de 20 aspirantes que la comisión de postulación respectiva elaboró tras evaluar decenas de expedientes de profesionales que aspiraban al cargo. Corresponde nombrar cinco titulares y cinco suplentes.
Arévalo señala "cita" del Legislativo "con la democracia"
El presidente Bernardo Arévalo se refirió al tema de la elección del TSE durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, donde indicó que mañana el Congreso de la República tiene una "cita importante con la democracia del país".
El mandatario consideró que el último proceso electoral evidenció dos cosas fundamentales. El primero, que una democracia necesita de instituciones electorales robustas e independientes, capaces de defender la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
El segundo, que cuando estas instituciones "son atacadas", el pueblo no está dispuesto a perder su voz, ser silenciado y que le quiten la posibilidad de elegir libremente su propio destino
"Mañana se define quiénes defenderán nuestra democracia en el ámbito electoral, lo que está en juego es la libertad de las y los guatemaltecos a elegir, a actuar y a construir un mejor futuro", puntualizó.