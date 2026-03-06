Arévalo se pronuncia por elección de magistrados en Congreso

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este viernes, 6 de marzo, con respecto a la reelección de Roberto Molina Barreto y Luis Rosales como magistrados titular y suplente, respectivamente, de la Corte de Constitucionalidad (CC) por decisión del Congreso de la República.
Los funcionarios de justicia fueron designados para continuar otro período más en el alto tribunal constitucional en el marco de una extensa sesión plenaria que se inició ayer en horas de la mañana y se extendió hasta esta madrugada.
"La elección de Magistrados Titular y Suplente para la Corte de Constitucionalidad por el Congreso de la República dejó en evidencia que la batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa. Hay quienes elijen sumarse a este esfuerzo, luchando hasta el último momento por responder al clamor del pueblo; otros eligen darle la espalda", expresó al respecto Arévalo a través de una publicación en redes sociales.
Además, indicó que en los próximos días anunciará los nombramientos de Magistrados Titular y Suplente para la CC que le corresponden al presidente de la República en Consejo de Ministros, u aseguró que la decisión se tomará respondiendo a los anhelos de cambio del pueblo.
Extensa sesión en el Congreso
Luego de una sesión maratónica en el Congreso de la República, que inició a las 10:30 de la mañana del jueves 5 de marzo y finalizó aproximadamente a las 04:00 horas del viernes 6 de marzo, los diputados concluyeron con la elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031.
El actual magistrado, Roberto Molina Barreto logró la reelección en el cargo con 100 votos a favor, 44 en contra y 16 ausentes.
Mientras que Luis Rosales, fue electo magistrado suplente con 117 votos a favor, 27 en contra y hubo 16 ausencias.
La sesión del Congreso se extendió durante casi todo el jueves con la discusión del orden del día en la que intervinieron diputados oficialistas, quienes se refirieron con argumentaciones de hasta más de tres horas, sobre la elección de las autoridades de la CC, y en varias de las intervenciones se refirieron al magistrado Molina Barreto.
La sesión estuvo marcada por una serie de señalamientos entre bancadas, exposición de argumentos, conflicto con la junta directiva por intentar limitar el tiempo de exposición asignado a los legisladores, amenazas y hasta empujones.