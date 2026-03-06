Congreso reelige a Roberto Molina Barreto en la CC

Luego de una sesión maratónica en el Congreso de la República que inició a las 10:30 de la mañana del jueves 5 de marzo, los diputados concluyeron con la elección del magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.
El actual magistrado, Roberto Molina Barreto logró la reelección en el cargo con 100 votos a favor, 44 en contra y 16 ausentes.
Mientras que Luis Rosales, fue electo magistrado suplente con 117 votos a favor, 27 en contra y hubo 16 ausencias.
La sesión del Congreso se extendió durante casi todo el jueves con la discusión del orden del día en la que intervinieron diputados oficialistas, quienes se refirieron con intervenciones de hasta más de tres horas, sobre la elección del magistrado titular y suplente de la CC, y en varias de las intervenciones se refirieron al magistrado, Roberto Molina Barreto.
En el tercer intento por limitar el tiempo de intervención de los diputados, finalmente los congresistas aprobaron con 104 votos limitar a cinco minutos la intervención de cada diputado, lo que aceleró la discusión de la orden del día pasadas las 21:00 horas.
Durante la jornada además varios diputados e enfrentaron a gritos y empujones en el Congreso. El diputado oficialista David Illescas y el opositor y segundo vicepresidente del Congreso, Élmer Palencia, estuvieron cerca de llegar a los golpes en el pleno.
El enfrentamiento tuvo lugar en la tarima de la junta directiva del Congreso, en una discusión por el uso de la palabra en el Organismo Legislativo.
De igual manera, el legislador Álvaro Arzú Escobar, tuvo un altercado con dos diputadas oficialistas, Mercedes Monzón y Elena Motta.
El choque entre Arzú Escobar con Monzón y Motta se registró cuando Arzú Escoar quiso llegar a la fuerza a la tarima de la junta directiva del Congreso por encima de las legisladoras.
Presiones externas
Por la mañana, el presidente, Bernardo Arévalo de León, resaltó la importancia de la designación ante presuntas "injerencias" de las cuales no brindó más detalles.
"Esto se está dando en el marco de presiones externas inaceptables para coaccionar el voto a favor de un candidato específico", expresó el gobernante.
Añadió que el fallo de la actual CC que obliga al Congreso a sesionar evidencia la necesidad de renovar y reoxigener a dicha corte para asegurar que no existan injerencias entre los distintos poderes del Estado.
El pasado lunes, el presidente de Guatemala le pidió al Gobierno de Estados Unidos que aclare su postura sobre la crucial elección de los magistrados que integrarán la Corte de Constitucionalidad, una votación clave para combatir la corrupción, ante posibles bulos que tratan de "aparentar" el apoyo de la Embajada estadounidense a candidatos que "no son íntegros".
"Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros", declaró Arévalo, una "situación altamente irregular y preocupante" ante la elección de los magistrados del máximo tribunal del país para los próximos cinco años.
El presidente guatemalteco advirtió que "acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones" entre su Gobierno y el de los Estados Unidos, por lo que han comenzado "consultas con el Departamento de Estado para aclarar la situación".
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas 89.7*