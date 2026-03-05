Congreso podría elegir magistrados en tensa jornada

Una tensa jornada se vive en el Legislativo este jueves, 5 de marzo, en el marco del desarrollo de la 14ª sesión ordinaria, donde se tiene prevista una agenda en la que se incluye la continuidad de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Mientras se tiene un intercambio de opiniones en el pleno, en las afueras de la sede del Congreso se mantienen protestas ciudadanas para exigir transparencia en el proceso de designación de autoridades.
La sesión comenzó aproximadamente 30 minutos después de la hora prevista, es decir, a las 10:30 de la mañana. Después de abrir la misma, el presidente del Legislativo, Luis Contreras, se ausentó del hemiciclo. Mientras tanto, se conoció que estaba sosteniendo reuniones en su oficina con distintos diputados, aunque no se revelaron los temas tratados.
Como parte del desarrollo de la plenaria, la diputada Victoria Palala, electa por el Movimiento Semilla, tomó la palabra y dio lectura a un pronunciamiento que tenía por escrito. Su participación duró aproximadamente una hora y se enfocó en señalar que se ha instrumentalizado la justicia para proteger intereses particulares, a la vez que hizo un llamado para frenar este tipo de comportamientos.
Tras ello, se dio el espacio al legislador oficialista, Samuel Pérez, quien siguió la línea de su compañera y dio lectura a una serie de resoluciones de casos abordados por la CC y otras instancias de justicia durante la historia guatemalteca. Uno de los documentos que compartió tenía 22 páginas y explicó cada una de estas.
Luego fue el turno del parlamentario Raúl Barrera, también de Semilla, quien indicó que se tienen 47 candidatos para integrar la CC. Además, aseguró que no se puede responder a la desinformación, a la manipulación o "al lobby pagado en dólares en Estados Unidos".
"Debemos responder a las demandas de la población, y sobre esa demanda es que este debate requiere extenuantes horas de discusión para que agotemos uno a uno la legitimidad o no de los magistrados que podrían ser electos hoy", expresó.
En medio de su intervención, Contreras le llamó la atención en tres ocasiones. Después, se dio por finalizada su participación en la sesión y se dio la palabra a otros parlamentarios.
Discusión para limitar tiempo de uso de la palabra
Tras retornar a su lugar en el área designada a la junta directiva, el presidente Contreras explicó que se tenía una larga lista de oradores, aproximadamente 30, por lo que abrió la votación para definir si se limitaría el tiempo de uso de la palabra.
Además, tomó en cuenta el pronunciamiento de Héctor Aldana Reyes, de Vamos, quien indicó que cada legislador está en su derecho de argumentar, pero que era necesario establecer cuántos minutos se otorgaría a cada uno.
"En virtud de existir una larga lista de oradores, con fundamento en el artículo 83 literal de la Ley orgánica el organismo Legislativo, esta presidencia se permite consultar al honorable pleno si está de acuerdo en limitar el tiempo del uso de 5 minutos", expresó entonces Contreras.
Los resultados fueron: 56 votos a favor, 79 en contra y 25 ausentes. En ese sentido, no se aprobó reducir el período asignado a cada uno de los parlamentarios. Tanto quienes estaban de acuerdo con esta disposición de tener tiempo libre como quienes lo rechazaban, comenzaron a alzar la voz para exponer sus ideas.
En un momento, los diputados incluso salieron de sus curules en rechazo a esta solicitud. También se acercaron al frente del hemiciclo para discutir con Contreras, mientras él expresaba: "por favor, regresen a su curul, voy a ordenar el debate. Vamos a enmendar el trámite".
Por aparte, hubo denuncias de supuestas amenazas entre los propios diputados.
Llamado a respetar posturas
Después de los tensos momentos, se habilitó el micrófono para que la parlamentaria Evelyn Morataya, de la bancada Visión con Valores, se expresara. "Quisiera que me escucharan, no perdamos esta sesión plenaria", dijo al inicio de su alocución e indicó que Contreras le cortó la participación a Barrera porque "no le gustó" su discurso.
"No les cortes la palabra, presidente, a nuestros colegas. Que prive la democracia esta tarde. Que todos puedan hacer uso de la palabra. Que se someta a votación lo que corresponda. Pero no apagues los micrófonos de forma arbitraria. Es lo único que yo pido", expresó.
* Con información de Omar Solís y Dayana Rashón, Emisoras Unidas.