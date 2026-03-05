Elección CC: Arévalo pide a diputados "votar con libertad"

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este jueves, 5 de marzo, a la elección de magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Congreso de la República y mencionó la existencia de "presiones externas" en este proceso.
En conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, el mandatario indicó que hoy el Legislativo sesionará para designar a los nuevos funcionarios constitucionales. La plenaria está programada para las 10:00 horas y se da en cumplimiento de un fallo de la CC que ordenó que se llevara a cabo sin interrupciones y agotando todos los puntos d el orden del día.
"Esto se está dando en el marco de presiones externas inaceptables para coaccionar el voto a favor de un candidato específico", expresó el gobernante.
Añadió que el fallo de la actual CC que obliga al Congreso a sesionar evidencia la necesidad de renovar y reoxigener a dicha corte para asegurar que no existan injerencias entre los distintos poderes del Estado.
Presidente insta a votar "con libertad"
En opinión de Arévalo, el pueblo de Guatemala ha dado pruebas claras de civismo, convicción y anhelo de cambio. Consideró que esto se ha evidenciado en los resultados de las elecciones que han tenido lugar en los últimos meses y responde a su voluntad de contar con una justicia renovada.
"En este día crucial, en nombre de la unidad nacional que represento, hago un llamado a los diputados y diputadas del Congreso: sean fieles al mandato del pueblo, que es el soberano. Voten con conciencia, voten con libertad, con sentido de dignidad. Rechacen coacciones de cualquier índole y proveniencia", expresó.
Finalmente, resaltó el llamado a los legisladores para que voten para formar una nueva Corte de Constitucionalidad que sea íntegra y que vele por la dignidad de toda Guatemala.
El pasado lunes, el presidente de Guatemala le pidió al Gobierno de Estados Unidos que aclare su postura sobre la crucial elección de los magistrados que integrarán la Corte de Constitucionalidad, una votación clave para combatir la corrupción, ante posibles bulos que tratan de "aparentar" el apoyo de la Embajada estadounidense a candidatos que "no son íntegros".
"Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros", declaró Arévalo, una "situación altamente irregular y preocupante" ante la elección de los magistrados del máximo tribunal del país para los próximos cinco años.
El presidente guatemalteco advirtió que "acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones" entre su Gobierno y el de los Estados Unidos, por lo que han comenzado "consultas con el Departamento de Estado para aclarar la situación".