CC admite amparo contra Junta Directiva del Congreso por suspensión de sesión

La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió un amparo contra la Junta Directiva del Congreso de la República por la suspensión irregular de la sesión plenaria del pasado martes 3 de marzo de 2026, en la que se debía elegir al magistrado titular y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, designado por ese organismo.
La sesión fue suspendida debido a la ausencia injustificada de cuatro secretarios de la Junta Directiva, lo que impidió la designación de los magistrados.
El diputado Carlos López Girón presentó el amparo contra la Junta Directiva del Congreso de la República, para que se garantice la sesión de este jueves y la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
A través de una publicación en X, el diputado Samuel Pérez, adelantó que la Corte de Constitucionalidad que integra Roberto Molina Barreto, otorgó un amparo para obligar a sesionar este jueves 6 de marzo y elegir a Molina Barreto.
"A las 10am es la sesión plenaria y la mayoría más importante no es la de adentro del Congreso.", manifestó Pérez.
Posibles bulos
El presidente, Bernardo Arévalo de León, pidió al Gobierno de Estados Unidos que aclare su postura sobre la crucial elección de los magistrados que integrarán la Corte de Constitucionalidad, una votación clave para combatir la corrupción, ante posibles bulos que tratan de "aparentar" el apoyo de la Embajada estadounidense a candidatos que "no son íntegros".
"Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros", declaró Arévalo, una "situación altamente irregular y preocupante" ante la elección de los magistrados del máximo tribunal del país para los próximos cinco años.
El presidente advirtió que "acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones" entre su Gobierno y el de los Estados Unidos, por lo que han comenzado "consultas con el Departamento de Estado para aclarar la situación".
En este contexto, el gobernante hizo un llamado al Congreso de la República y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los diputados y magistrados "voten de forma responsable y digna, para poner fin a la corrupción y el crimen organizado" en el país.
Con información de Sara Solorzano, Emisoras Unidas, 89.7*