Impunity Watch señala que el Congreso tiene margen para optar por perfiles sin señalamientos

La organización Impunity Watch señaló que el Congreso de la República tiene la posibilidad de elegir a otros aspirantes para integrar la Corte de Constitucionalidad (CC) y advirtió que no se debe limitar la discusión únicamente a dos candidatos que han sido seriamente cuestionados por sus vínculos y resoluciones.
En un pronunciamiento público, la entidad indicó que el proceso de designación debe garantizar un análisis amplio y transparente de los perfiles disponibles. A su criterio, reducir el debate parlamentario a solo dos nombres limita la evaluación de otras opciones que podrían fortalecer la institucionalidad.
El proceso de elección de magistrados de la CC ha generado debate en distintos sectores, que han pedido transparencia y un análisis exhaustivo de los antecedentes de quienes aspiran a integrar el máximo tribunal constitucional del país.
Guatemala pide a EE .UU. que aclare su postura ante posibles bulos en elección de magistrados
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, pidió al Gobierno de Estados Unidos que aclare su postura sobre la crucial elección este martes de los magistrados que integrarán la Corte de Constitucionalidad, una votación clave para combatir la corrupción, ante posibles bulos que tratan de "aparentar" el apoyo de la Embajada estadounidense a candidatos que "no son íntegros".
"Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros", declaró Arévalo, una "situación altamente irregular y preocupante" ante la elección de los magistrados del máximo tribunal del país para los próximos cinco años.
El presidente guatemalteco advirtió que "acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones" entre su Gobierno y el de los Estados Unidos, por lo que han comenzado "consultas con el Departamento de Estado para aclarar la situación".
En este contexto, el gobernante hizo un llamado al Congreso de la República y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los diputados y magistrados "voten de forma responsable y digna, para poner fin a la corrupción y el crimen organizado" en el país.
Tanto el Organismo Judicial como Organismo Legislativo tienen programado para este martes la elección de un magistrado titular y uno suplente, respectivamente, ante la Corte de Constitucionalidad (CC), tal como establece la ley para la renovación del tribunal.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7