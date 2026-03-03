Congreso suspende sesión de elección de magistrados de CC

Aunque la tarde de este martes 3 de marzo, se contaba con la presencia de 141 diputados en la sesión en la que se elegiría al magistrado titular y al magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), la misma fue suspendida debido a la ausencia del secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República.
El pasado lunes en la Instancia de Jefes de Bloque, se aprobó los proyectos de Orden del Día de las Sesiones Plenarias programadas para el martes 3 y jueves 5 de marzo, que incluyeron la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, designados por el Congreso, para el período 2026-2031.
Sin embargo, el secretario no se presentó, por lo que el presidente del Congreso, Luis Contreras levantó la sesión y la programó para el jueves 5 de marzo.
El diputado oficialista, Samuel Pérez, indicó que es evidente que no habían consensos para poder elegir a magistrado para la Corte de Constitucionalidad.
Respecto a las supuestas llamadas de embajadas a diputados, Pérez, indicó que no han recibido tales llamadas.
El vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, manifestó que no recibió ninguna llamada, agregó que coincide con la declaración de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, cono elegir a perfiles vinculados con el crimen organizado y del narcotráfico.
El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Inés Castillo, lamentó que no se pudiera realizar la sesión en el Congreso ya que el quórum sobrepasaba los 135 diputados, "Ya estamos dentro del plazo constitucional. Esperamos que el jueves puedan asistir, para que se podamos integrar el quórum de la Junta Directiva y que el Congreso pueda designar a sus magistrados ante la CC", manifestó.
El diputado, Raúl Barrera, indicó que la aparente instrucción de votar en favor de un candidato, ha generado en el Congreso la necesidad de que haya un tiempo para que prudencialmente se evalúe entre los aspirantes elegibles a una magistratura en la Corte de Constitucionalidad.
La instancia de jefes de bloque acordó que los diputados tendrán un tiempo máximo de dos minutos de votación para cada uno de los 47 candidatos.
Señalamiento
El presidente, Bernardo Arévalo, pidió al Gobierno de Estados Unidos que aclare su postura sobre la crucial elección de los magistrados que integrarán la Corte de Constitucionalidad, una votación clave para combatir la corrupción, ante posibles bulos que tratan de "aparentar" el apoyo de la Embajada estadounidense a candidatos que "no son íntegros".
"Nos hemos enterado de que se está intentando aparentar que la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala está pidiendo el voto a favor de candidatos que no son íntegros", declaró Arévalo, una "situación altamente irregular y preocupante" ante la elección de los magistrados del máximo tribunal del país para los próximos cinco años.
El presidente advirtió que "acciones como estas son incongruentes con el excelente estado de las relaciones" entre su Gobierno y el de los Estados Unidos, por lo que han comenzado "consultas con el Departamento de Estado para aclarar la situación".
Con información de Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*