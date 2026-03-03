PEI-GT sugiere criterios clave para elegir magistrados

El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) envió recomendaciones a las autoridades del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el organismo Ejecutivo en el marco de los procesos de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y del próximo Fiscal General en Guatemala.
Esta instancia ya realizado visitas al país y, además, ha estado monitoreando permanentemente los procesos de selección, en el marco de los cuales ha identificado temas de mejoras para la institucionalidad y ha emitido recomendaciones.
En ese contexto, esta semana el panel envió cartas a los referidos organismos para exponer los criterios clave que deberían ser tomados en cuenta para la designación de las nuevas autoridades de justicia, entre los cuales resaltó la independencia, ética y transparencia. A su vez, resaltó la importancia de que exista una verdadera renovación de cargos.
Para profundizar en este tema, durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó con Ana Lorena Delgadillo, experta internacional, exdirectora de la Fundación para la Justicia e integrante del PEI-GT.
La profesional indicó que si se elige a quienes representan intereses particulares, en lugar de los del país, sería contrario a los estándares internacionales, porque consideró que justamente una de las garantías que debe tener un tribunal es la independencia de los poderes reales y fácticos, porque sino las decisiones que tomaría no estarían apegadas a derecho y más bien estarían apegadas a intereses personales que son los que los guían.
La entrevistada aseguró que, en el caso específico de Guatemala, han estado insistiendo mucho en el perfil adecuado. En su opinión, al examinar los requisitos para un profesional que integrará ciertas instituciones de alta importancia, justamente allí está la guía para que se pueda elegir a la persona que es más conveniente para Guatemala.
Además, indicó que no solo se ha enumerado las calidades y cualidades de los aspirantes, sino que también se han expuesto las características que no deberían tener.
Por ejemplo, señaló que si la persona tiene alguna sanción internacional, ha estado sujeta a investigaciones por graves delitos, si ha actuado contra los valores democráticos o los derechos humanos, si han criminalizado o utilizado maliciosamente las instituciones, deberían ser puntos a tomar en cuenta para excluir al profesional del proceso.
"Nos parece que es muy importante cuando hay señalamientos de casos de corrupción o casos de vinculación con otro tipo de graves delitos que han cometido las personas, porque es una guía que ayuda a ver cuál es el perfil de la persona que está siendo elegida. Ha habido sanciones por parte de Estados Unidos para algunas personas, también ha habido sanciones de parte de países de la Unión Europea. Si ya desde la comunidad internacional ha habido un rechazo del perfil de una persona por considerar que está vinculada a actos de corrupción o graves violaciones a derechos humanos, es importante que se escuche este tipo de sanciones, porque lo que no queremos es que este tipo de personas sean las que ocupen los cargos más importantes en la justicia", mencionó.
Otro de los aspectos que subrayó es que no se está recomendando que se elija a una persona que ya esté ocupando un cargo en las cortes o que pase de una institución a otra. "Creemos que el pueblo de Guatemala realmente merece una renovación", enfatizó.
Guatemala necesita renovación de autoridades
De acuerdo con Delgadillo, los miembros del panel han podido escuchar en las entrevistas que han tenido con víctimas del conflicto armado, pueblos indígenas y organizaciones de sociedad civil especializadas que los integrantes de la actual Corte no han estado a la altura de lo que requiere el pueblo de Guatemala.
"Esta Corte y sus integrantes ya probaron lo que podían dar al pueblo de Guatemala, ya dieron hasta donde debían haber dado en cuanto al avance o retroceso de los derechos y lo que realmente necesita en este momento Guatemala es renovarse, es decir, un cambio de las autoridades", enfatizó la profesional.
Por ello, indicó que en las cartas enviadas al Congreso y a la Corte Suprema se dan las pautas sobre el perfil recomendado, el no recomendado, y los principios que se tendrían que seguir para las designaciones de magistrados a cargo de estos organismos.
La profesional agregó que cuando se hace una elección de las altas Cortes se espera que lleguen las y los mejores abogados y que no tengan ningún tipo de tacha, objeción, crítica, respecto de cómo se han conducido en la labor en los últimos años. Añadió que una sanción internacional es algo muy poderoso porque es ya un rechazo a lo externo por la actuación que ha tenido la persona.
Finalmente, reiteró que lo que falta en Guatemala es justamente la renovación que pueda llevar una nueva era en los derechos humanos, en la justicia, para tanta gente que durante muchos años ha considerado que no ha habido justicia en el país.