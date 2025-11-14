Expertos resaltan desafíos en elecciones en Guatemala

El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) que se encarga de observar el proceso de elección de Fiscal General de la República y magistrados de Corte de Constitucionalidad concluyó este viernes, 14 de noviembre, su primera visita a Guatemala.
Los profesionales llegaron al país el pasado miércoles y llevaron a cabo una serie de actividades en el país, incluida una reunión con el presidente de la república, Bernardo Arévalo.
Esta mañana, sus integrantes señalaron que es algo primordial que los aspirantes a un puesto en estas elecciones de segundo grado y quienes integraran el proceso antepongan los intereses del país antes que los personales.
A criterio de Ana Lorena Delgadillo Pérez, de México, abogada y defensora de derechos humanos que forma parte del PEI-GT, estos procesos de elecciones son de alta importancia, pues "se está jugando la paz y la tranquilidad de Guatemala y de la región".
"El mensaje es que estas instituciones le pertenecen a la gente, a las y los guatemaltecos. Que las recuperen depende de que pongan al frente personas que realmente tengan una visión de justicia, que realmente estén dispuestas a aplicar la ley como está y a aplicarla a todas las personas", añadió.
Por su parte, José Ugaz, de Perú, un abogado y académico especializado en derecho penal, coincidió en que en estos procesos de elección previstos para 2026 se está "jugando el futuro de Guatemala".
Asimismo, refirió que quienes tienen a su cargo la responsabilidad de llevar los procesos de postulación y tomar las decisiones finales deben actuar con absoluta preferencia por los intereses del país y no anteponiendo otro tipo de arreglos, ya sea partidarios, de grupo, ideológicos, entre otros.
"La fiscalía general no solo representa a la sociedad en los conflictos penales, sino también tiene como responsabilidad que no haya impunidad en el país y que sean sancionados quienes incurren en hechos delictivos", enfatizó.
Panel da seguimiento a elecciones de segundo grado
Organizaciones internacionales dieron a conocer que el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) es una instancia se conformó tomando en cuenta que en 2026 Guatemala vivirá estos dos procesos decisivos para el futuro de la nación, ya que se nombrará a las autoridades de las referidas instituciones que son clave para garantizar temas de justicia y la supremacía de la Constitución.
"Estos procesos definirán el rumbo del Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en la justicia. Por eso, y con el objetivo de fortalecer la transparencia, legitimidad y apego a los estándares internacionales de estos procesos, las organizaciones internacionales que suscriben han impulsado la conformación de un nuevo Panel de Personas Expertas Independientes", expresaron.
Indicaron que el PEI-GT es una iniciativa independiente de observación de la sociedad civil que da continuidad al trabajo realizado por el Panel conformado en 2024, que observó el proceso de selección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
