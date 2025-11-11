Panel de Expertos visita Guatemala para observar elecciones

Organizaciones internacionales confirmaron que este martes, 11 de noviembre, comenzará la primera visita a Guatemala del Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) que se encargará de observar de manera técnica y autónoma el proceso de elección de Fiscal General de la República y magistrados de Corte de Constitucionalidad en el país.
Según detallaron las entidades a través de un comunicado, esta instancia se conformó tomando en cuenta que en 2026 Guatemala vivirá estos dos procesos decisivos para el futuro de la nación, ya que se nombrará a las autoridades de las referidas instancias que son clave para garantizar temas de justicia y la supremacía de la Constitución.
"Estos procesos definirán el rumbo del Estado de Derecho y la confianza de la ciudadanía en la justicia. Por eso, y con el objetivo de fortalecer la transparencia, legitimidad y apego a los estándares internacionales de estos procesos, las organizaciones internacionales que suscriben han impulsado la conformación de un nuevo Panel de Personas Expertas Independientes", expresaron.
Indicaron que el PEI-GT es una iniciativa independiente de observación de la sociedad civil que da continuidad al trabajo realizado por el Panel conformado en 2024, que observó el proceso de selección de magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.
En esta ocasión, los expertos estarán en el territorio guatemalteco desde hoy hasta el 14 de noviembre y posteriormente realizarán otras visitas con el objetivo de documentar y sostener diálogos con autoridades, medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, comunidad diplomática y ciudadanía.
Observarán todas las etapas de ambos procesos, desde la convocatoria hasta la designación final, evaluando el compromiso de las instituciones con la normativa nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.
A partir de esta observación, generará información pública, promoverá la participación ciudadana informada. Además, emitirá pronunciamientos públicos e informes con hallazgos y recomendaciones concretas para fortalecer la objetividad, la transparencia y la imparcialidad en estos procesos de elección.