Reuniones de misión de OEA con presidentes Arévalo y Ramos

La misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que verifica el fortalecimiento de las instituciones democráticas, inició su trabajo en Guatemala. Llegó al país el pasado domingo, en respuesta a una petición realizada por el Estado guatemalteco.
Según la OEA, la delegación está conformada por los expertos María Paulina Aguirre Suárez, de Ecuador; Marcela Ríos Tobar, de Chile y Carlos Ayala Corao, de Venezuela, entre otros. Ellos sostendrán reuniones con autoridades gubernamentales, sociedad civil y sector privado.
El presidente Bernardo Arévalo saludó la visita de la misión de la OEA y la situó en un momento en que "actores corruptos intentan socavar la independencia de nuestras instituciones como lo ha hecho recientemente el juez Fredy Orellana y sus cómplices en el Ministerio Público".
Su mensaje se dio en horas de la mañana de este lunes, durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional.
Posteriormente, el gobernante se reunió con los integrantes de la Misión y compartió una fotografía del acercamiento en sus redes sociales donde añadió un mensaje en el que resaltó que la visita de la misión de la OEA es una señal de que Guatemala "no retrocede y que la democracia se defiende con hechos y con la verdad".
Agregó que 2026 será un año decisivo porque el país debe elegir a nuevas autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC).
"Cada uno de estos procesos debe celebrarse con integridad y con el acompañamiento de la comunidad internacional", expresó el mandatario guatemalteco.
El jefe de Estado también convocó al pueblo guatemalteco a fiscalizar estos procesos porque "es momento de demostrar que Guatemala no se rinde ante el abuso".
Presidente del Congreso dialoga con delegados de la OEA
El presidente del Legislativo, Nery Ramos, recibió a los integrantes de la Misión Especial de la OEA. El acercamiento fue confirmado por ese organismo, que difundió fotografías del encuentro a través de sus redes sociales.
"Durante su estadía, la misión encabezada por Carlos Ayala, llevará a cabo distintas reuniones con autoridades estatales y sociedad civil previo a las elecciones de segundo nivel que se realizarán el próximo año en el país", detalló el Congreso.
Agregó que a la delegación se sumó Diego Paz, representante de la Oficina de la OEA en Guatemala.
También se indicó que durante el acercamiento se abordó el tema de la comisión de postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. En este contexto, Ramos expresó que la actual legislatura será garante para los plazos constitucionales y ya se han distribuido los oficios a las universidades con información pertinente, además que hoy quedó en agenda el punto para someter la aprobación de la convocatoria.