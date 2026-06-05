 Temblor - sismo en Guatemala hoy, viernes 5 de junio 2026
Nacionales

Sismo de magnitud 5.4 sacude el territorio guatemalteco

El temblor ocurrió a las 06:27 horas de este viernes.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que a las 06:27 horas de este viernes, 5 de junio, ocurrió un sismo que fue sensible en diferentes sectores del territorio guatemalteco, por lo que se aplicaron los protocolos correspondientes para el seguimiento de este evento.

Según el reporte preliminar emitido por la Sección de Sismología, del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, el temblor presentó una magnitud de 5.4, con una profundidad de 28.46 kilómetros y región epicentral en el Océano Pacífico.

Se conoció que el movimiento telúrico fue sensible con intensidad leve y baja en diferentes departamentos, incluidos Guatemala, Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa.

El ente científico mantiene el monitoreo correspondiente en seguimiento de este y otros eventos sismológicos.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) activó los protocolos de verificación de posibles daños, sin que hasta ahora se haya reportado alguno.

Recomendaciones por sismo

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.

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