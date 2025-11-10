 Arévalo celebra visita de misión especial de la OEA a Guatemala
Nacionales

Arévalo celebra visita de misión especial de la OEA a Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo convocó al pueblo guatemalteco a fiscalizar los procesos de elección de autoridades previstos para 2026.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el jueves 30 de octubre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el jueves 30 de octubre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, celebró este lunes la visita de una misión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que verifica el fortalecimiento de las instituciones democráticas del país.

Antes de sostener una reunión con los miembros de la misión, el mandatario señaló en rueda de prensa que su presencia "demuestra el compromiso para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Guatemala".

Además, dijo que "es un compromiso para que Guatemala no vuelva atrás con el autoritarismo".

Según la OEA, la delegación que llegó a Guatemala el domingo está conformada por los expertos María Paulina Aguirre Suárez, de Ecuador; Marcela Ríos Tobar, de Chile y Carlos Ayala Corao, de Venezuela, entre otros.

Ellos sostendrán reuniones con autoridades gubernamentales, sociedad civil y sector privado.

Arévalo saludó la visita de la misión de la OEA y la situó en un momento en que "actores corruptos intentan socavar la independencia de nuestras instituciones como lo ha hecho recientemente el juez Fredy Orellana y sus cómplices en el Ministerio Público".

Orellana ha intentado, sin éxito, revocar los resultados de las elecciones generales de 2023, en las que Arévalo ganó la presidencia, alegando un supuesto fraude.

El presidente resaltó que la visita de la misión de la OEA es una señal de que Guatemala "no retrocede y que la democracia se defiende con hechos y con la verdad".

Agregó que 2026 será un año decisivo porque el país debe elegir a nuevas autoridades en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC).

"Cada uno de estos procesos debe celebrarse con integridad y con el acompañamiento de la comunidad internacional", expresó el mandatario guatemalteco.

Asimismo, anunció que este martes el Congreso convocará a la Comisión de Postulación para magistrados del TSE, lo que marcará el inicio de estos procesos de elección en Guatemala.

El jefe de Estado convocó al pueblo guatemalteco a fiscalizar estos procesos porque "es momento de demostrar que Guatemala no se rinde ante el abuso".

En Portada

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva leyt
Nacionales

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva ley

09:00 AM, Nov 10
Veteranos militares anuncian protestas para este martest
Nacionales

Veteranos militares anuncian protestas para este martes

11:12 AM, Nov 10
Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026t
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026

08:17 AM, Nov 10
Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemalat
Deportes

Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemala

11:17 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridSeguridadFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos